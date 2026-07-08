Mnogi ne znaju da je veliki hit koji su otpevali mnogi pevači i pevačice, zapravo izvorno Andrijin.

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Poznati narodni pevač Andrija Bajić preminuo je 7. jula u 89. godini, nakon borbe sa teškom bolešću. Andrija je sa bratom Tomislavom činio čuveni duet "Braća Bajić", koji je obeležio nekoliko decenija prošlog veka i prodao milionske tiraže albuma.

Vidi opis Snimio najveći hit, a prepevale ga 22 pevačice: Sve se proslavile, a Andrija Bajić za to nije dobio ni dinara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 7 / 7

Iako su stvorili bezbroj hitova, Andrija je jednom prilikom otkrio i manje poznatu stranu estradnog posla. Ispričao je da od legendarne pesme "Nad izvorom vrba se nadnela", koja je proslavila Silvanu Armenulić i kasnije prepevana čak 22 puta, zapravo nije zaradio apsolutno ništa.

- Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba. 22 pevačice je snimilo tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa.

Izvor: Kurir

Među pevačicama koje su prepevale poznati hit su: Ćana, Bilja Sečivanović, Vera Nešić, Nadica Jovanović, Lepa Brena, Jasna Kočijašević i druge.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda. Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.