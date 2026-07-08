Isplivale fotke sa tajnog venčanja Ane Sević: Udala se pre 5 godina, a ovo joj bila "venčanica" (Foto)

Ana Sević godinama unazad je u skladnom odnosu sa biznismenom Danielom Nedeljkovićem

Izvor: Instagram / anasevicofficial

Ana Sević je poznata po tome što svoj privatni život oduvek uspešno krije od očiju javnosti, pa je tako svojevremeno u potpunoj tajnosti organizovala i venčanje sa Darkom Lazićem.

Tak su kasnije na mrežama podelili par fotografija, a Ana je tada rekla "da" u kratkoj, čipkanoj venčanici. Nakon kraha ovog braka, pevačica je ponovo našla sreću u ljubavi.

Izvor: Pritnscreen/Facebook

Isti recept primenila je i sa sadašnjim suprugom Danielom Nedeljkovićem, sa kojim je u maju proslavila petu godišnjicu braka.

Njih dvoje su se venčali 2021. godine na intimnoj ceremoniji, a Ana je tek mesec dana kasnije podelila vest da se ponovo udala.

Pošto su u tom trenutku već imali ćerkicu Senu, par je odlučio da spoji dva slavlja, pa su istog dana organizovali i krštenje i venčanje. Zavete su razmenili i u opštini i u crkvi, nakon čega je Ana objavila prvu i jedinu fotografiju.

Za ovu priliku odabrala je kratku belu haljinu dugih rukava, a mediji su kasnije pisali da je njena dijamantska burma koštala 3.750 evra.

- Drago mi je što smo uspeli da sakrijemo svadbu od javnosti. Venčali smo se u okolini Šapca, pred matičarem i u crkvi. Okupili smo svega dvadesetak ljudi. Nismo pravili nikakvu žurku, već ručak i sve je bilo skromno i veoma emotivno. Kada smo izgovorili “da”, zgazila sam Danijela, kako običaji nalažu. Uzela sam Danielovo prezime. Za medije sam i dalje Ana Sević, ali za ostale gospođa Nedeljković.

Ana je priznala da je taj dan bila veoma emotivna.

- Malo mi je falilo da zaplačem jer smo isti dan krstili i Senu, a kad vidiš posle godinu dana sve svoje najdraže ljude na jednom mestu, ne možeš da se ne raznežiš - istakla je tada pevačica, koja je tada obećala da će praviti veliku svadbu.

Međutim, to se nije do danas dogodilo, a par je u međuvremenu dobio i sina Simona.



