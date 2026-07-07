Zendaja je na premijeri filma "Odiseja" nosila haljinu koja je pravo umjetničko djelo (FOTO)

Posebnu pažnju privukla je čoker ogrlica sastavljena od pet nizova dijamanata, koja je dodatno naglasila izduženi izrez Zendajine haljine.

Izvor: Steve Vas / INSTAR Images / Profimedia

Zendaja i njen dugogodišnji stilista Lo Roač ponovo su privukli pažnju modnim izdanjem. Na svjetskoj premijeri filma "Odiseja" u Londonu glumica je zablistala u kreaciji dizajnera Danijela Rozberija iz modne kuće Schiaparelli, iako nije prisustvovala pariskom predstavljanju nove haute couture kolekcije za jesen/zimu 2026./27.

Izvor: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Skulpturalna haljina koja izgleda kao umjetničko djelo

Riječ je o porculanski bijeloj haljini koja spaja skulpturalni dizajn i elemente visoke mode. Gornji dio kreacije čini dramatično oblikovan korset u nijansi krede koji prati liniju tijela i ostavlja utisak da je izrađen kao jedan jedinstveni komad. Dok sprijeda djeluje gotovo poput čvrste skulpture, stražnji dio otkriva klasično vezivanje korzeta, stvarajući zanimljiv kontrast između stroge forme i tradicionalnih detalja.

Izvor: ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Donji dio haljine potpuno mijenja utisak cijele kreacije. Suknja je ukrašena brojnim bijelim i prozirnim perlicama koje se presijavaju pri svakom pokretu i stvaraju nježan, gotovo nestvaran sjaj. Iz modne kuće Schiaparelli opisali su je kao suknju s resama koja djeluje kao da je "osvijetljena iznutra", čime se dodatno naglašava njen nadrealni izgled. Ispod bogato ukrašenog ruba diskretno su se nazirale salonke u ledenoj nijansi.

Raskošan nakit i eteričan izgled

Čitavo izdanje Lo Roač je upotpunio raskošnim dijamantnim nakitom. Posebnu pažnju privukla je čoker ogrlica sastavljena od pet nizova dijamanata, koja je dodatno naglasila izduženi izrez haljine. Izgled su upotpunile dijamantne minđuše i prsten koji je privukao pažnju zbog povezanosti s njenom vezom s Tomom Holandom.

Izvor: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Šminka je pratila nežan i romantičan utisak izdanja - svjetlucava sjenka u ledenim tonovima, nježno roze rumenilo i sjaj za usne uklopili su se u opuštenu boho frizuru s pletenicama, dajući celom izgledu gotovo eteričnu notu.