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Đokovići premješteni sa tribina na Vimbldonu: Evo šta se dešava, sve oči uprte u Jelenu (Foto)

Đokovići premješteni sa tribina na Vimbldonu: Evo šta se dešava, sve oči uprte u Jelenu (Foto)

Autor Đorđe Milošević
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Porodica Novaka Đokovića je premještana sa mjesta koje su do sada imali na tribinama.

Đokovići premješteni sa tribina na Vimbldonu: Evo šta se dešava, sve oči uprte u Jelenu Izvor: screenshot

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u četvrtfinalu Vimbldona igra meč protiv Feliksa Ože-Alijasima. Sa tribina mu najveću podršku pruža supruga Jelena koja je i ovoga puta privukla veliku pažnju svojim stajlingom.

Jelena Đoković, ovoga puta je odabrala šarenu ljetnju haljinu na bretele, a kosu je pokupila u neobaveznu punđu kako bi se lakše borila sa ljetnjim vrućinama.

Ona sa lica nije skidala sunčan naočare,na glavi je nosila šešir, a stajling je upotpunila ogromnim alkama. Novak je posle odigranog poena doživio povredu nakon čega je tražio medicinsku pomoć.

Inače, Jelenu su ovoga puta premjestili organizatori. Porodica Novaka Đokovića je premještena sa mjesta koje su do sada imali na tribinama i to zato što je njegov protivnik bolje rangiran od njega.

Izvor: Blic/ Mondo

Tagovi

Jelena Đoković

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