"Spava s 10 muškaraca u rijalitiju i mene naziva koleginicom":Izjava Lee Kiš izazvala buru, uslijedile brutalne reakcije

Lea Kiš je, govoreći o današnjim voditeljkama, izazvala reakcije brojnih koleginica

Izvor: Instagram / leakis.lk

Voditeljka Lea Kiš, koju smo godinama imali prilike da gledamo na Javnom servisu, potom i televiziji Pink, nedavno je u intervjuu, govoreći o svojoj profesiji, rekla šta misli o ljepoticama koje se bave njenim poslom posle izlaska iz rijalitija.

Lea je rekla da se izgubio kriterijum i da "ne može neko da se nazove njenom koleginicom, a poznata je po tome što je spavala sa 10 muškaraca".

Kako je tada istakla, u grupu svojih koleginica nikada neće moći da uvrsti starlete i rijaliti učesnice koje su postale voditeljke.

" Izgubio se kriterijum u našem poslu. One su postojale i ranije, pa su dobijale na kašičicu tu pažnju koju su željele. Znalo se šta se može, a šta ne može. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dvije godine kaže meni: "Zdravo, koleginice" jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu bilo je to da je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja " istakla je Lea tom prilikom, prenosi Nova, pa dodala:

"Ne pogađa me i ne ugrožava, ali imam mišljenje o svemu tome posle toliko godina iskustva. Naša profesija nije zaslužila da se ovako nisko spusti. Ranije su novinari morali da budu školovani, mnogi od nas su završili i magistrature i doktorate. Na televiziji više nema pravila ko i zbog čega može da se pojavi" rekla je tada voditeljka.

"Služi rolate u emisiji"

Ovim povodom su reagovale voditeljke koje su se nekada takmičile u Zadruzi, među njima i Ivana Šopić, koja je u emisiji Ognjena Amidžića rekla:

"Mnoge starije koleginice su komentarisale kako je lako biti voditeljka rijalitija, kao izađeš iz rijalitija i postaneš voditeljka, ja mogu da se kladim da ja mogu da vodim njihovu emisiju, ali oni Pretres ne mogu".

Potom je u emisiji Magazin In voditeljke Sanje Marinković potkačila koleginice, a mnogi smatraju da se ovo odnosi upravo na Leu Kiš:

"Neko može da se uvrijedi kada ga nazovu voditeljka! Vjerovatno se vrijeđa onaj kome je voditeljski posao da svojim gostima služi slane rolate i na silu se smije, kao mnogi koji su prozivali nas voditelje iz rijalitija. Ja opet kažem, nek dođe bilo ko od tih voditelja koji služe meze i smiju se iz čista mira, da odrade emisiju koju ja vodim. Smatram da sam ultra talentovana jer sam bez iskustva uspjela da budem to što sama sada", rekla je Šopićka