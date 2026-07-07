Milena Kačavenda lomi sve pred sobom! Nezapamćeni karambol u Eliti, obezbjeđenje ne može da je zaustavi

Mileni je prekipelo i nasrnula je na Asmina, koji je sjedio sa Majom.

Izvor: YouTube/Zadruga

U Bijeloj kući danas se odigrala prava drama kada je došlo do žestokog sukoba i karambola između Milene Kačavende i Asmina Durdžića. Atmosfera je dovedena do tačke ključanja i prijetila je da preraste u ozbiljan fizički obračun, a deblji kraj izvukao je inventar imanja.

Sve je počelo nakon niza razmijenjenih uvreda, kada je vidno bijesna Milena prišla Asminu u "Eliti", u namjeri da raščisti račune. Kako bi spriječila eskalaciju sukoba, Maja Marinković je momentalno skočila između njih i pokušala da smiri situaciju.

"Asmine, ostavi je na miru, ona je žensko!", urlala je Maja u pokušaju da smiri tenzije.

Međutim, njene riječi nisu uspjele da obuzdaju pomahnitalu Kačavendu. Ona je potpuno izgubila kontrolu i sasula niz brutalnih prijetnji Asminu direktno u lice.

"Je*em li ti sve što imaš, je*em li ti familiju! Svaki dan ću da ti zagorčam dok si ovdje", vrištala je učesnica rijalitija.

Durdžić joj nije ostao dužan, te ju je pred svim cimerima uvrijedio riječima koje su je dovele do potpunog rastrojstva, povikavši bijesno: "Napolje, ku*vo!".

Nakon ove opaske, dok su ostali zadrugari u potpunom šoku nemo posmatrali dramu, Milena se agresivno unijela Asminu u lice ponavljajući jezive prijetnje: "Promijeniću ti lični opis, mama te neće prepoznati!".

U naletu nezaustavljivog besa, Kačavenda je snažno šutnula i polomila sto u blizini, a tu se nije zaustavila. Zbog ovog loma, obezbjeđenje je munjevitom brzinom uletjelo u kuću.

Izvor: Blic/ Mondo