Milica Veličković dobila Terzu na sudu: Evo šta će njen bivši morati da uradi, ni ne sanja šta ga čeka

Milica je na društvenim mrežama podijelila sudski dokument uz poruku da je to tek početak.

Izvor: Youtube printscreen/ Zadruga/instagram/comaara

Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković riješila je da zvanično presavije tabak i javno priznala da je pokrenula tužbu protiv svog nekadašnjeg vjerenika Borislava Terzića Terze. Razlog za ovakav potez jesu brojne brutalne uvrede i klevete koje je Terza iznio na njen račun tokom svog boravka u Bijeloj kući.

Milica se ovim povodom odmah oglasila na društvenim mrežama, gdje je ponosno podijelila zvanični sudski dokument uz jasnu i prilično prijeteću poruku: "Tek smo počeli".

Izvor: Instagram printscreen / comaara

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je tuženom Terzi naloženo da tužilji isplati određeni novčani iznos zbog povrede ugleda i časti. Sud je utvrdio da je tokom učešća u rijalitiju "Elita 8" iznosio neistinite tvrdnje o tužilji, zbog čega je obavezan da, uz zakonsku zateznu kamatu, isplatu izvrši u roku od osam dana od prijema prepisa presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Inače, Milica je nedavno na svom Jutjub kanali podijelila video gdje sređuje stan, a onda je riješila misteriju oko nove nekretnine.

- Ne, nisam kupila stan već mi je to ostalo od babe koja je preminula, a svi se brinu oko toga. U planu mi je da kupim neki veći stan u kraju, ali vidjećemo do tada. Nisam ništa specijalno sredila, već je više dječije, jer neću previše da ulažem zbog toga što planiram da kupim nešto veće kada skupim novac. Imam raznorazne troškove u glavi, jarac sam i finansije su mi bolna tema, ali da naznačim da sam samohrana majka, ne uzimam alimentaciju i nisam je tražila - iskrena je ona.



