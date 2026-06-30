logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne znam kako je procurilo to o Pavlu i meni": Mensura spajaju s Jelisavetom, a sad je bivša riješila da progovori

"Ne znam kako je procurilo to o Pavlu i meni": Mensura spajaju s Jelisavetom, a sad je bivša riješila da progovori

Autor Dragana Tomašević
0

Milica Veličković, bivša učesnica Elite, otkrila kako poznaje Pavla Mansura, ali i da li je istina da su bili u vezi

Milica Veličković o Mensuru Izvor: Instagram printscreen/comaara

Nakon što je u javnosti odjeknula vijest o vezi Pavla Mensura i glumice Jelisavete Orašanin, nakon njenog razvoda od Miloša Teodosića, privatan život ovog para postao je glavna tema.

Tako je procurila informacija da je Mensur ranije bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković, a ona se sada povodom ovih tvrdnji i oglasila.

- Ma, to je davno prošlo vreme. Ja tog dečka nisam vidjela godinama. Znamo se iz perioda osnovne škole, on je živio tu na Novom Beogradu. Nismo mi nikada zapravo bili u nekoj ozbiljnoj vezi, to su bile one dječije, tinejdžerske vezice. Ne znam ni kako je to uopšte procurilo u javnost, ali ne smeta mi. Dečko je sladak, uspješan, neka živi zdrav i živ. To mi je bukvalno najblaža varijanta koja je o meni izašla u novinama. Nikada nisam tužila medije zbog kojekakvih gnusnih laži koje su pisali o meni, pa sigurno neću ni zbog Pavla Mensura. Protiv dečka nemam apsolutno ništa - uvijek kažem, bolje i sa njim da me spajaju nego sa nekim "NN licem" - izjavila je Milica Veličković.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

milica veličković pavle mensur Elita

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ