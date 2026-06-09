Zatrudnjela u rijalitiju i svađala se s bivšim u crkvi: Ko je Milica Veličković, bivša djevojka Pavla Mensura?

Milica Veličković, nekadašnja učesnica Elite, "izbila u prvi plan" nakon vijesti da su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u vezi

Izvor: Instagram printscreen / comaara

Glumac Pavle Mensur našao se u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života i veze sa poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je od njega starija 11 godina.

O novom glumačkom paru već danima bruji domaća javnost, a sada je otkriveno i da je Pavle, navodno, bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom - Milicom Veličković.

Milica je učestvovala u Eliti 7, gdje je započela vezu sa Borislavom Terzićem Terzom. Tokom te sezone ostala je trudna, a njihova turbulentna veza bila je jedna od glavnih tema u rijalitiju. Nakon izlaska iz rijalitija, par je planirao zajedničku budućnost, ali je već u Eliti 8 Milica ušla u poodmakloj trudnoći, kako bi se obračunala s Terzom zbog njegovog zbližavanja sa Sofijom Janićijević.

Terza i Sofija su opet pred kamerama, gdje muče muku "zbog Daneta", a svi pamte i kako je Milica izbacila Terzića iz crkve, sa krštenja ćerke.

Prema Terzinim tvrdnjama, Milica mu je onemogućila da prisustvuje ceremoniji, dok je ona kasnije iznijela potpuno drugačiju verziju događaja i da joj zbog njega navodno prijeti tužba od parohije.

Milica je tvrdila da problem nije bio Terzin dolazak, već navodno neovlašćeno snimanje ceremonije, kada su Pinkove kamere ispratile Terzića iz rijalitija do crkve.