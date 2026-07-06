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Udala se Tamara Kalinić! Moćniku iz Italije se zaklela na vječnu ljubav, Jelena Đoković joj odmah čestitala

Udala se Tamara Kalinić! Moćniku iz Italije se zaklela na vječnu ljubav, Jelena Đoković joj odmah čestitala

Autor Marina Cvetković
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Najuspješnija i najuticajnija srpska influenserka, Tamara Kalinić udala se za zgodnog Italijana Filipa Testa.

Udala se Tamara Kalinić! Moćniku iz Italije se zaklela na vječnu ljubav, Jelena Đoković joj odmah če Izvor: Instagram printscreen / tamara

Tamara Kalinić je konačno rekla "da" svom izabraniku, italijanskom biznismenu i modnom stručnjaku Filipu Testi. Tamara i Filipo su za romantično vjenčanje odabrali jednu od najromantičnijih lokacija na svijetu, na obali jezera Komo.

U čuvenoj Vili Pizzo je održano vjenčanje sa oko 100 zvanica, među kojima su bili članovi porodica i prijatelja iz čitavog svijeta. A Tamara je sada sve podijelila na Instagramu:

Tamara je zablistala u vjenčanici modernog kroja, a uz prve slike sa vjenčanja nije krila sreću riječima: "Moj ostvareni san. I ne pričam o Maisonalaia kreaciji visoke mode, već o tome što sam zvanično postala porodica sa ljubavlju svog života."

Ispod objave nizale su se čestitke i želje za mladence, a posebno se izdvojila ona od Jelene Đoković, koja joj je napisala: "Čestitaaaaam!!! Complimenti!!! Famiglia!!! Porodicaaa!!!"

Među gostima su bili uspješni ljudi iz modne industrije, bliski prijatelji mladenaca, ali i poznata imena iz svijeta menadžmenta, biznisa i influensinga.

Pogledajte kako je izgledalo Tamarino djevojačko putovanje:

Zbog veoma uspješnih ljudi, čitava ceremonija je organizovana u strogoj tajnosti. Tamaru je do oltara doveo otac, a ovaj posebno emotivan trenutak je pratio hor od 18 članova koji je izvodio operske arije, a prizor je, prema riječima prisutnih, ličio na scenu iz evropske kraljevske bajke.

Za najvažniji dan u životu, Tamara je kao prava modna ikona promijenila dvije venčanice, dok je mladoženja odabrao elegantno bijelo odijelo.

Posebnu pažnju privukla je dekoracija, koja je bila u skladu sa ambijentom same vile. Bajkoviti cvjetni aranžmani, svijeće, elegantni stolovi, diskretni zlatni detalji i raskošna rasvjeta stvorili su atmosferu pravog italijanskog sna.

Pogledajte još Tamarinih slika sa suprugom:

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Tagovi

tamara kalinić vjenčanje

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