Najuspješnija i najuticajnija srpska influenserka, Tamara Kalinić udala se za zgodnog Italijana Filipa Testa.

Izvor: Instagram printscreen / tamara

Tamara Kalinić je konačno rekla "da" svom izabraniku, italijanskom biznismenu i modnom stručnjaku Filipu Testi. Tamara i Filipo su za romantično vjenčanje odabrali jednu od najromantičnijih lokacija na svijetu, na obali jezera Komo.

U čuvenoj Vili Pizzo je održano vjenčanje sa oko 100 zvanica, među kojima su bili članovi porodica i prijatelja iz čitavog svijeta. A Tamara je sada sve podijelila na Instagramu:

Tamara je zablistala u vjenčanici modernog kroja, a uz prve slike sa vjenčanja nije krila sreću riječima: "Moj ostvareni san. I ne pričam o Maisonalaia kreaciji visoke mode, već o tome što sam zvanično postala porodica sa ljubavlju svog života."

Ispod objave nizale su se čestitke i želje za mladence, a posebno se izdvojila ona od Jelene Đoković, koja joj je napisala: "Čestitaaaaam!!! Complimenti!!! Famiglia!!! Porodicaaa!!!"

Među gostima su bili uspješni ljudi iz modne industrije, bliski prijatelji mladenaca, ali i poznata imena iz svijeta menadžmenta, biznisa i influensinga.

Pogledajte kako je izgledalo Tamarino djevojačko putovanje:

Vidi opis Udala se Tamara Kalinić! Moćniku iz Italije se zaklela na vječnu ljubav, Jelena Đoković joj odmah čestitala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 17 17 / 17

Zbog veoma uspješnih ljudi, čitava ceremonija je organizovana u strogoj tajnosti. Tamaru je do oltara doveo otac, a ovaj posebno emotivan trenutak je pratio hor od 18 članova koji je izvodio operske arije, a prizor je, prema riječima prisutnih, ličio na scenu iz evropske kraljevske bajke.

Za najvažniji dan u životu, Tamara je kao prava modna ikona promijenila dvije venčanice, dok je mladoženja odabrao elegantno bijelo odijelo.

Posebnu pažnju privukla je dekoracija, koja je bila u skladu sa ambijentom same vile. Bajkoviti cvjetni aranžmani, svijeće, elegantni stolovi, diskretni zlatni detalji i raskošna rasvjeta stvorili su atmosferu pravog italijanskog sna.

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