Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se povećava broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama na više od 2,4 miliona ljudi.

Izvor: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedeljak je potpisao dekret kojim se povećava ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama na 2.426.130 osoba, od čega je 1.535.000 vojnih lica.

Prema dekretu objavljenom na zvaničnom državnom portalu, povećanje je povezano sa formiranjem vojnih građevinskih jedinica u Oružanim snagama Ruske Federacije, a odluka će stupiti na snagu 1. avgusta.

Novim dekretom ukupan broj pripadnika i zaposlenih u ruskim oružanim snagama povećava se za 27.000, dok broj vojnih lica raste za 25.000 u odnosu na odluku koju je Putin potpisao prošlog mjeseca.

Podsjetimo, Putin je 12. juna povećao ukupan broj pripadnika i zaposlenih u oružanim snagama na 2.399.130, uključujući 1.510.000 vojnih lica.