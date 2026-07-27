Rezultati tajnog glasanja u Skupštini koje je saopštio šef parlamenta Andrija Mandić pokazali su da su za Vojinović glasala 53 poslanika, niko nije bio protiv, dok se u kutiji našlo 11 nevažećih glasačkih listića.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Anđela Vojinović, poslanica Demokrata, izabrana je za potpredsjednicu Skupštine Crne Gore.

Rezultati tajnog glasanja u Skupštini koje je saopštio šef parlamenta Andrija Mandić pokazali su da su za Vojinović glasala 53 poslanika, niko nije bio protiv, dok se u kutiji našlo 11 nevažećih glasačkih listića.

Vojinović će na toj funkciji zamijeniti Zdenku Popović, koja je danas obavijestila šefa parlamenta Andriju Mandića da podnosi ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine, kao i poslanice.

Mandić je odmah prepustio Vojinović predsjedavanje Skupštinom, što je izazvalo oduševljenje prisutnih i aplauz.

Valentina Minić biće nova poslanica Demokrata umjesto Zdenke Popović, saopštio je Glavni odbor te partije u subotu, u skladu sa prethodno dogovorenom rotacijom.

Iz Glavnog odbora Demokrata su ranije kazali da su odlučili da za potpredsjednicu Skupštine predlože Anđelu Vojinović, "polazeći od potrebe da se nastavi uspješan rad, očuva visok nivo predstavljanja Skupštine Crne Gore u zemlji i inostranstvu i nastavi politika kadrovskog osnaživanja zasnovana na znanju, rezultatima i međunarodnoj prepoznatljivosti".

Glavni odbor Demokrata vjeruje, kako su kazali, da će poslanica Vojinović, slijedeći primjer svoje prethodnice, funkciju potpredsjednice Skupštine obavljati odgovorno, profesionalno i dostojanstveno, snažeći ugled Skupštine, predstavljajući Demokrate i državu Crnu Goru na najbolji mogući način, kako pred domaćom, tako i pred međunarodnom javnošću.