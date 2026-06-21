Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala

Bile su pionirke domaće blogerske scene, delile su krpice, hotele i prve milionske preglede, a onda je sve puklo preko noći. Otkrivamo pozadinu odnosa dve najpoznatije srpske influenserke.

Izvor: Instagram printscreen / dragibravo

Bile su paket aranžman – gde je Zorannah, tu je i Tamara Kalinić. Početkom 2010-ih, ove dve devojke su bukvalno izmislile zanimanje "modni influenser" na Balkanu. Zajedno su harale svetskim nedeljama mode od Pariza do Njujorka, snimale zajedničke vlogove i delovale kao najbolje drugarice koje ništa ne može da rastavi.

A onda, preko noći – muk. Otpratile su se sa Instagrama, zajedničke slike su obrisane, a region je godinama brujao o tome šta je zapravo razorilo ovo veliko prijateljstvo.

Pogledajte snimak na kom Tamara govori o njihovom prijateljstvu:

Od "bff-a" do potpunog ignorisanja

U vreme kada je blog bio novina, Tamara i Zorana su držale monopol nad domaćom scenom. Podržavale su se, putovale zajedno i javno pokazivale neraskidivu vezu. Međutim, oko 2015. i 2016. godine nastao je totalni preokret. Publika je primetila da više ne dišu kao jedna, a teorije zavere su se nizale – od svađa oko novca i sponzora, preko ljubomore, pa sve do muškaraca.

Zorana je tek godinama kasnije delimično otvorila dušu i priznala da filmske svađe zapravo nije ni bilo. Došlo je do onoga čega se svi pribojavaju – potpunog razlaza energija i životnih puteva.

"Nismo se posvađale, jednostavno smo se udaljile. Prioriteti su nam postali drugačiji i shvatile smo da više nemamo iste poglede na život i prijateljstvo", objasnila je Zorannah svojevremeno u svom vlogu.

Pogledajte Zoraninu transformaciju tokom godina:

Dva različita sveta: Visoka moda naspram regionalnog uspeha

Dok su mediji hvatali sitne, pasivno-agresivne "prozivke" sa obe strane, postalo je jasno da su njihove ambicije otišle u potpuno različitim smerovima.

Tamara Kalinić je spakovala kofere i fokusirala se na svetsko tržište. Preselila se u London, pa u Pariz i Milano, i danas važi za jednu od najuticajnijih modnih influenserki na planeti. Radi sa prestižnim brendovima kao što su Dior i Louis Vuitton, a uskoro staje na ludi kamen sa moćnim modnim menadžerom Filipom Testom.

Pogledajte slike koje je nedavno objavila sa devojačkog putovanja:

Vidi opis Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/tamara Br. slika: 13 13 / 13

Zorana Jovanović Zorannah ostala je verna regionalnoj publici, lajfstajlu i komercijalnijim saradnjama. Njen privatni život i veze sa poznatim sportistima godinama pune portale, a pažnju javnosti privlači čestim promenama adresa u zavisnosti od toga gde joj srce (i partner) kucaju. Ipak, i ona je sreću našla pored golmana Eloja Roma, koji trenutno briljira na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Vidi opis Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / zorannah Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/zorannah Br. slika: 12 12 / 12 AD

Danas, Tamara i Zorana žive potpuno različite živote na različitim krajevima Evrope. Od nekadašnjih najboljih drugarica postale su potpuni stranci, ostavljajući iza sebe priču o tome kako čak i najveća internet prijateljstva teško podnose teret rasta, ambicije i surovog šou-biznisa.

Prisetimo se ovog prijateljstva: