Bile su pionirke domaće blogerske scene, delile su krpice, hotele i prve milionske preglede, a onda je sve puklo preko noći. Otkrivamo pozadinu odnosa dve najpoznatije srpske influenserke.
Bile su paket aranžman – gde je Zorannah, tu je i Tamara Kalinić. Početkom 2010-ih, ove dve devojke su bukvalno izmislile zanimanje "modni influenser" na Balkanu. Zajedno su harale svetskim nedeljama mode od Pariza do Njujorka, snimale zajedničke vlogove i delovale kao najbolje drugarice koje ništa ne može da rastavi.
A onda, preko noći – muk. Otpratile su se sa Instagrama, zajedničke slike su obrisane, a region je godinama brujao o tome šta je zapravo razorilo ovo veliko prijateljstvo.
Pogledajte snimak na kom Tamara govori o njihovom prijateljstvu:
Od "bff-a" do potpunog ignorisanja
U vreme kada je blog bio novina, Tamara i Zorana su držale monopol nad domaćom scenom. Podržavale su se, putovale zajedno i javno pokazivale neraskidivu vezu. Međutim, oko 2015. i 2016. godine nastao je totalni preokret. Publika je primetila da više ne dišu kao jedna, a teorije zavere su se nizale – od svađa oko novca i sponzora, preko ljubomore, pa sve do muškaraca.
Zorana je tek godinama kasnije delimično otvorila dušu i priznala da filmske svađe zapravo nije ni bilo. Došlo je do onoga čega se svi pribojavaju – potpunog razlaza energija i životnih puteva.
"Nismo se posvađale, jednostavno smo se udaljile. Prioriteti su nam postali drugačiji i shvatile smo da više nemamo iste poglede na život i prijateljstvo", objasnila je Zorannah svojevremeno u svom vlogu.
Pogledajte Zoraninu transformaciju tokom godina:
Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala
Dva različita sveta: Visoka moda naspram regionalnog uspeha
Dok su mediji hvatali sitne, pasivno-agresivne "prozivke" sa obe strane, postalo je jasno da su njihove ambicije otišle u potpuno različitim smerovima.
Tamara Kalinić je spakovala kofere i fokusirala se na svetsko tržište. Preselila se u London, pa u Pariz i Milano, i danas važi za jednu od najuticajnijih modnih influenserki na planeti. Radi sa prestižnim brendovima kao što su Dior i Louis Vuitton, a uskoro staje na ludi kamen sa moćnim modnim menadžerom Filipom Testom.
Pogledajte slike koje je nedavno objavila sa devojačkog putovanja:
Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala
Zorana Jovanović Zorannah ostala je verna regionalnoj publici, lajfstajlu i komercijalnijim saradnjama. Njen privatni život i veze sa poznatim sportistima godinama pune portale, a pažnju javnosti privlači čestim promenama adresa u zavisnosti od toga gde joj srce (i partner) kucaju. Ipak, i ona je sreću našla pored golmana Eloja Roma, koji trenutno briljira na Svetskom prvenstvu u fudbalu
Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala
Danas, Tamara i Zorana žive potpuno različite živote na različitim krajevima Evrope. Od nekadašnjih najboljih drugarica postale su potpuni stranci, ostavljajući iza sebe priču o tome kako čak i najveća internet prijateljstva teško podnose teret rasta, ambicije i surovog šou-biznisa.
Prisetimo se ovog prijateljstva:
Isplivao stari snimak Tamare Kalinić i Zorane: Evo kako su nekad pričale, a danas je ni na svadbu nije zvala