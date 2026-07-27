Ona je navela da joj je policijski službenik saopštio da ne zna razlog, ali da mu je u aplikaciji na prelazu pisalo da treba da bude “izdvojena”.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević napislala je na svom FB profilu da je po dolasku iz Crne Gore na na beogradski aerodrom “Nikola Tesla” izdvojena i zadržana na graničnom prelazu, iako joj niko nije objasnio zašto, dok su njena maloljetna djeca puštena da uđu u Srbiju.

Ona je navela da joj je policijski službenik saopštio da ne zna razlog, ali da mu je u aplikaciji na prelazu pisalo da treba da bude “izdvojena”.

“Nalazim se ‘izdvojena’ na graničnom prelazu aerodroma Surčin, po dolasku iz Crne Gore. Odvojena sam od maloljetne djece, koja su puštena da uđu u Srbiju. Ljubazni mladi policajac Marković mi saopštava da ne zna razlog, ali da je u aplikaciji na prelazu pisalo da treba da budem ‘izdvojena’. Ja sam zapravo zadržana, ograničeno mi je kretanje i pokušaću sada odmah da saznam pravni osnov za ovakvo postupanje. Potvrđeno mi je da sam ‘zadržana’, čekam da mi se obrati šef smjene. Ljubazan je mladi policajac, imam utisak da mu je neprijatno. ‘Strpite se molim još malo, pa će da Vas puste…’. Ode Marković ljubazni… zamijenila su ga čak dvojica”, napisala je u objavi.

Ističe da joj nije dozvoljeno da izađe iz prostorije, ali da su joj makar djeca kod supruga.

“Prolazi mi kroz glavu iskustvo Sofije Todorović (izvršne direktorice YIHR Srbija), ona redovno čami možda u istoj ovoj sobi po sat, dva kad se vraća kući pa je puste. ‘Slobodni ste, možete da idete’. Niko ništa ne može da mi objasni jer taj što zna, nije tu”, dodala je izvršna direktorica HRA.