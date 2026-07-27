Skuplji će biti i benzin, pa će eurosuper 98 koštati 1,81 eura po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok će eurosuper 95 poskupjeti 12 centi i koštaće 1,77 eura po litru.

Izvor: MONDO

Dizel će od ponoći poskupjeti za 14 centi i koštaće 1,79 eura po litru, objavilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Skuplji će biti i benzin, pa će eurosuper 98 koštati 1,81 eura po litru, što je poskupljenje od 13 centi, dok će eurosuper 95 poskupjeti 12 centi i koštaće 1,77 eura po litru.

Poskupjeće i lož ulje za devet centi, pa će koštati 1,79 eura po litru.

“Na osnovu Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, a koja je usvojena večeras na elektronskoj sjednici Vlade CG i bitće objavljena u Službenom listu Crne Gore pod brojem 109/26 izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata”, saopštili su iz ministarstva.

Ističu da saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata koja je stupila na snagu 24.marta 2026.godine naredni obračun će se obaviti 3.avgusta 2026. godine, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 4. avgusta 2026.godine.