Više od 360.000 ljudi evakuisano je zbog nezapamćenih požara koji pustoše Francusku, Španiju i Portugalija, dok vatrogasci vode trku s vremenom pred najavljeni novi toplotni talas

Izvor: Adam ROMAIN / Sipa Press / Profimedia

Nezapamćena vatrena stihija besni u Francuskoj, Španiji i Portugalu. Dok se vatrogasci bore da obuzdaju požare, stiže upozorenje na novi, još žestoki toplotni talas koji pretvara jug Evrope u buktinju.

Više od 360.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove usled nezapamćenih šumskih požara koji danima pustoše jugozapad Francuske i centralne djelove Španije. Vatrogasne ekipe vode trku s vremenom kako bi učvrstile položaje, jer meteorolozi za naredne dane najavljuju novi skok temperatura i ekstremne uslove.

U Francuskoj izgorelo 42.000 hektara

Najkritičnija situacija je u francuskom departmanu Žironda, blizu Bordoa, gdje je vatra do sada progutala oko 42.000 hektara šume i uništila 183 kuće. Zbog opasnosti su evakuisani i pojedini hoteli u zoni samog aerodroma u Bordou, a povrijeđeno je čak 88 vatrogasaca.

Prema riječima lokalne prefektkinje Sofi Brokas, požar je toliko jak da sam stvara sopstvene vjetrove i prenosi nova žarišta kilometrima unaprijed. Iako je situacija trenutno stabilizovana, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorava da se vatra u svakom trenutku može ponovo razbuktati.

Francuski predsjednik Emanuel Makron posetio je danas Operativni centar u Bordouu i poručio da se zemlja suočava sa krizom istorijskih razmjera:

"Ovo je požar neviđenih razmjera. Situacija je teža nego ikada od Drugog svetskog rata. Moramo biti realni, narednih nekoliko nedelja biće teške i moramo istrajati. Danas je bilo dobro, ali sjutra će ne sumnjivo biti teže nego danas", naglasio je Makron.

Zbog vatrene stihije kolaps je nastao i u željezničkom saobraćaju. Francuska kompanija SNCF otkazala je vožnje brzih TGV vozova južno od Bordoa ka linijama za Arkašon, Andej i Tarb, a putnicima se savjetuje da odlože putovanja do petka.

Ekonomska šteta u Španiji ogromna

Ništa bolja situacija nije ni u Španiji, gde su požari u regionu Madrida i susjednoj pokrajini Avila do sada pepelom prekrilili više od 75.000 hektara landšafta. U provinciji Kasteljon vatra je odnijela još 6.500 hektara.

Španski ministar unutrašnjih poslova naložio je hitnu evakuaciju dodatnih mesta u blizini prijestonice, poput Santa Marija de la Alamede i Las Navas del Markesa.

Actualización 14:40h#IFSierraOeste.



Continúan las labores de extinción del incendio que afecta a la@ComunidadMadrid.



En estos momentos, 34 dotaciones terrestres y aéreas de#BomberosCM,#BomberosForestalesCMestán trabajando en la zona, junto a 40#AgentesForestalesCM.



La…pic.twitter.com/ERMQsL6ZkU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid)July 27, 2026

Izdato je naređenje za napuštanje domova za oko 116.000 stanovnika širom Španije, dok je u još sedam gradova stanovništvu naloženo da se zabravljuje u kućama.

Otra noche de intenso trabajo.



Seguimos trabajando sin descanso para combatir los grandes incendios de esta#EmergenciaNacional



Misiones en Sotillo de la Adradapic.twitter.com/yZg9DNQUqF — UME (@UMEgob)July 27, 2026

U gašenju požara učestvuje više od 400 vatrogasaca sa preko 30 letelica.

Gori i Portugal, EU šalje pomoć

Kriza se proširila i na Portugal, gde su najteže pogođeni regioni u blizini granice sa Španijom (Bragansa, Gvarda i Santarem). Stotine vatrogasaca i helikoptera pokušava da drži vatru pod kontrolom pod maksimalnim stepenom uzbune.

Pomogavši Francuskoj, Evropska unija je poslala dodatne kanadere i spasioce, dok u akcijama već četvrti dan zaredom učestvuju i hrvatski vojni piloti.

Stiže novi toplotni talas

Vatrogascima na ruku ne idu prognoze vremenskih prilika. Od srijede se na jugozapadu Francuske i širom Španije očekuje nov, žestoki toplotni talas sa temperaturama koje će prelaziti 40 stepeni Celzijusa, što po riječima nadležnih nosi "ekstremni rizik" od novih požara i dodatnog razbuktavanja postojećih žarišta.