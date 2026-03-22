Stefan Karić iznio je šokatne tvrdnje.

Izvor: Instagram/kijakockar/prinstcreen

Bivši učesnik Zadruge, Stefan Karić svojevremeno je priznao da se prije nekoliko godina viđao sa Kristinom Kijom Kockar.

O njihovom odnosu govorio je još u rijalitiju i isticao da je Kiji pomogao da kupi svoj prvi stan, a tada je ispričao kako su se upoznali i kako je tekla njihova priča.

"Nas dvoje smo se upoznali preko Instagrama. Tada sam bio kod kuće, nosio sam nanogicu i gledao sam Zadrugu, kada je ona posjetila Slobu u rijalitiju zajedno sa Anabelom Atijas. Tad sam je zapazio. Počeo sam da joj lajkujem slike, pa i ona meni, i zapratili smo se. Možda sam ispao džukela i iskoristio sam trenutak njene slabosti dok je gledala Slobu kako je vara s Lunom. Tješio sam je... Među nama se sve spontano dogodilo, nikad nismo bili zvanično zajedno, nismo bili ni kombinacija, ali smo prijali jedno drugom. Viđali smo se dva-tri mjeseca, do njenog ulaska u rijaliti. Ispada da sam se viđao s njom dok je bila sa Slobom u braku, ali se ona u svojoj glavi već razvela od njega", ispričao je Karić tada i dodao da je Kiji tada pomogao da kupi stan.

"Završio sam joj da kupi stan, vidim da je srećna i zadovoljna i da je zavoljela Zvezdaru. Kiju nikada više nisam sreo, iako živi dvije ulice od moje kuće", rekao je Stefan, a nakon njega se oglasila i Kija.

Vidi opis "Viđao sam se sa njom dok je bila u braku sa Slobom": Ovaj slavni muškarac tvrdi da je imao aferu sa Kijom Kockar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/kijakockar Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/kijakockar Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot Br. slika: 8 8 / 8

"To se zove preporuka. Znaš nekog ko prodaje i uputiš drugu osobu. Otišla sam i kupila stan. Hvala na preporučenom. Divan je. Ostatak eseja ne komentarišem. Niti ću", poručila je Kristina tada.

Kija Kockar se udaje u Las Vegasu?

Nekadašnja pevačica, spisteljica, stjuardesa i pobjednica "Zadruge 1" Kija Kockar uskoro ponovo staje na "ludi kamen", a novog izabranika uporno krije od javnosti.

"Na mom vjenčanju biće samo ljudi koji mi se dopadaju. Biće vjenčanje u Las Vegas, Elvis stilu! Tako da, istina! Samo mi", dodala je u svom maniru.

Izvor: Kurir/ MONDO