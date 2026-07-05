Radoš Bajić obilježio je 50 godina braka sa suprugom Milenom.
Poznati reditelj i glumac Radoš Bajić obilježio je veliki životni jubilej – 50 godina braka sa suprugom Milenom.
Tim povodom oglasio se na društvenim mrežama, gdje je uz zajedničku fotografiju podijelio emotivnu poruku i prisjetio se početaka njihove ljubavi.
Supruga Radoša Bajića se 288 dana borila za život, a sada slave 50 godina braka: Posvetio joj emotivnu poruku
"Kada smo bili mladi i započinjali zajednički život sa dvije viljuške i dvije kašike, moja Milena i ja nijesmo imali mogućnosti za izlaske u skupe restorane i elitne klubove. Zaljubljeni i zagledani jedno u drugo šetali smo gradom, Ušćem, Kalemegdanom i u svakom parku imali svoju klupu. Pedeset godina je proletjelo. Ništa više nije isto kao nekada. Ništa, osim nas dvoje... Na mnogaja ljeta...", napisao je Bajić.
Supruga Radoša Bajića se 288 dana borila za život, a sada slave 50 godina braka: Posvetio joj emotivnu poruku
Njihov brak prošao je i kroz teške trenutke. Milena Bajić vodila je borbu sa rakom dojke, a Radoš je ranije govorio da joj je tokom liječenja bio najveća podrška, provodeći sa njom gotovo 300 dana na Institutu za onkologiju u Beogradu, uz poruku da uvijek postoji nada i da "na kraju tunela ima svjetla".