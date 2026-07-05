Supruga Radoša Bajića se 288 dana borila za život, a sada slave 50 godina braka: Posvetio joj emotivnu poruku

Radoš Bajić obilježio je 50 godina braka sa suprugom Milenom.

Izvor: Instagram printscreen / rados.bajic.officialpage

Poznati reditelj i glumac Radoš Bajić obilježio je veliki životni jubilej – 50 godina braka sa suprugom Milenom.

Tim povodom oglasio se na društvenim mrežama, gdje je uz zajedničku fotografiju podijelio emotivnu poruku i prisjetio se početaka njihove ljubavi.

"Kada smo bili mladi i započinjali zajednički život sa dvije viljuške i dvije kašike, moja Milena i ja nijesmo imali mogućnosti za izlaske u skupe restorane i elitne klubove. Zaljubljeni i zagledani jedno u drugo šetali smo gradom, Ušćem, Kalemegdanom i u svakom parku imali svoju klupu. Pedeset godina je proletjelo. Ništa više nije isto kao nekada. Ništa, osim nas dvoje... Na mnogaja ljeta...", napisao je Bajić.

Njihov brak prošao je i kroz teške trenutke. Milena Bajić vodila je borbu sa rakom dojke, a Radoš je ranije govorio da joj je tokom liječenja bio najveća podrška, provodeći sa njom gotovo 300 dana na Institutu za onkologiju u Beogradu, uz poruku da uvijek postoji nada i da "na kraju tunela ima svjetla".