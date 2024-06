VELIKE TAJNE SERIJE "SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA" Radoš Bajić o dešavanjima iza kamere: Neka mi Bog oprosti

Autor popularne serije "Selo gori, a baba se češlja", Radoš Bajić, otkrio je tajne sa snimanja i ispričao šta se dešavalo iza kamera.

Izvor: YouTube/ Serbian Sitcoms /printscreen

Hit serija "Selo gori, a baba se češlja" tokom svog emitovanja obarala je sve rekorde gledanosti, a jedan od najzaslužnijih svakako je glumac Radoš Bajić, koji je režiser i scenarista scerije čija se radnja odigrava upravo u njegovom rodnom selu. On nije krio da su ga u početku odbijala mnoga velika imena našeg glumišta.

"Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je 'Selo gori' krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio", rekao je i ovom prilikom otkrio je još jednu tajnu - da je uloga čuvenog Milašina bila ponuđena nekom drugom, ali suđena legendarnom Miloradu Mandiću Mandi.

"Neka mi Bog oprosti, ulogu Milašina prvo sam ponudio kolegi Marku Nikoliću. Kad je on odbio da je igra, pozvao sam sjajnog i nenadmašnog Mandu, bez kojeg 'Selo gori' nikada ne bi bilo ono što jeste. Neka mu je laka crna zemlja, večno hvala i vječnaja pamjat", istakao je Bajić.

Izvor: youtube/ AmiG Show

"Nadimak Miroljuba Trošića je i u njegovom stvarnom životu bio Đoda. U mom i njegovom rodnom selu Medveđa zajedno smo proveli detinjstvo i mladost. Znao sam šta čuči u njemu. Kada sam odlučio da stvorim lik seoskog radoznalca i dokonaša u Petlovcu, bez obzira na to što nikada pre nije stao pred kameru, znao sam da je to Đoda, da on to može. Onakav kakav je bio privatno, trebalo je samo da uđe u seriju. I videli ste šta se dogodilo. Đoda je postao planetarno voljen i popularan. Ali pre svega toga, postojao je jedan uslov: da za vreme snimanja, koje je trajalo deset godina, prestane da pije. Đode, nažalost, više nema, ali sam ispunjen mirom i srećom zbog spoznaje da sam mu makar toliko produžio i život", prisetio se Radoš Bajić jednom prilikom i dodao:

"Prvak Kruševačkog narodnog pozorišta Milija Vuković, koji je u seriji 'Selo gori...' igrao Mitra iz Dubiča, jednog dana je došao na snimanje i rekao mi da li bih voleo da vidim jednu malu iz Kruševca za koju on misli da je talentovana. Bilo je to vreme kada sam razvijao priču o ženidbama sina Dragana i kada sam u glavi stvarao lik Zorice iz Sekuriča. Nekoliko dana kasnije sreo sam se sa Oljom Lević i odlučio da joj poverim ulogu. Prvi put je stala pred kameru pa sam sa njom morao mnogo da radim, ali se isplatilo jer je na kraju bila odlična. Radujem se što je dobila šansu u sapunici koja se sa uspehom emituje na TV Prva, ali vidim da u intervjuima koje daje izbegava da govori o svojoj prvoj velikoj ulozi i tome ko ju je otkrio i uveo u svet filmske glume. Zašto? Valjda ona zna".

"Mesecima sam tražio mladog glumca koji će igrati sina Dragana. Petnaest dana pre početka snimanja, kada sam izgubio svaku nadu, u prostorijama naše produkcije, ispod hrpe glumačkih portreta, gotovo u prolazu sam na jednoj maloj fotografiji ugledao nasmejano lice mladića u bazenu. Zastao sam, uzeo je i zagledao se u lice sa izrazito krupnim očima. 'To je taj', pomislio sam i rekao: 'Zovite mi ovog dečka'. Sutradan je Nenad Okanović ušao u moju kancelariju i ostalo znate. Nenad je napravio briljantnu ulogu i danas je jedan od najvoljenijih glumaca na našem medijskom prostoru", prisetio se Bajić.