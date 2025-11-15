"Zazvonio je telefon, bio je to Žarko Laušević: Bolno sećanje na glumca koji nas je napustio pre dve godine

Radoš Bajić se prisjetio trenutka kada je dobio američki broj Žarka Lauševića i ponudio mu ulogu u "Herojima Halijarda"

Izvor: Printskrin/TV Prva

Glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić obratio se putem videa na promociji monografije „Žarko Laušević“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koja je održana na drugu godišnjicu smrti glumačke legende.

Bajić se ovim povodom prisetio saradnje i prijateljstva s pokojnim glumcem. Žarko Laušević je jednu od poslednjih filmskih uloga odigrao baš u filmu „Heroji Halijarda“, autora Radoša Bajića.

Na godišnjicu smrti kolege, Bajić je otkrio kako je došlo do toga da baš Žarko Laušević tumači glavnu ulogu u ovom bioskopskom hitu, koji je kasnije završio i na američkom Amazon Prime.

„U jesen 2020. godine, kada je već bilo jasno da ćemo biti u prilici da snimimo igrani film 'Heroji Halijarda' i TV seriju 'Vazušni most', bio sam pred velikom odlukom kome poveriti glavnu ulogu u projektu, ulogu Koste Jovića, stožera cele dramske priče raspolućene porodice sa trojicom sinova, koja se u vrtlogu, u tragici građanskog međusrpskog rata bori za opstanak i za slobodu“, počeo je Radoš Bajić, osvrćući se i na svoj inicijalni razgovor s Lauševićem.

"Tih dana došao sam do američkog broja mobilnog telefona dragog i velikog Žarka Lauševića i pozvao ga. Bilo je kasno popodne, a po njujorškom vremenu negde kasna noć. Žarko se iznenadio. Obavili smo jedan veoma prijatan kolegijalni i srdačan razgovor, gdje sam mu objasnio namjere i do detalja o čemu se zapravo radi. Poželio je da mu odmah pošaljem tekst scenarija, ali je insistirao da mu pošaljem scenario za TV seriju", nastavio je.

"To je šest epizoda puta negde šezdeset strana, što je ukupno oko 360 strana scenarija. Dogovorili smo se da na miru pročita scenario i obećao je da će mi se javiti za desetak dana. Nakon završenog razgovora bio sam veoma zadovoljan i srećan jer sam po emociji našeg razgovora i po tonu njegovom osjetio da je veoma zainteresovan i da mu se veoma dopada projekat, kako sam mu do detalja objasnio, ali me je nešto već sledećeg dana veoma iznenadilo".

To je bio poziv Žarka Lauševića.

„Sutradan, negde posle podneva, zazvonio mi je telefon i Žarko Laušević se javio. Rekao mi je da je čitao scenario celu noć, da nije mogao da ga ispusti iz ruku, da je veoma zadovoljan tekstom i da mu se uloga veoma dopada. Tako je krenula naša saradnja i tako je počelo da se stvara jedno izuzetno iskreno, duboko i veoma snažno prijateljstvo. Šta reći? Šta reći o jednoj saradnji koja je bila izuzetna? Šta reći o jednom čoveku koji je u svojoj punoj zrelosti, glumačkoj, ljudskoj, profesionalnoj, zbilja uneo celoga sebe u ovaj projekat, nešto što je činio svuda gde je igrao, u svim projektima u kojima je kreirao svoje uloge. Ali ima nešto što je veoma značajno, da je Žarko Laušević kao tumač glavne uloge u jednom glumačkom ansamblu koji je brojao preko dve stotine kolega, bio inspiracija drugim kolegama.

On je bio putokaz. On je bio kolega koji je uvek bio tu da pomogne, da da savet, da unapredi i da ponudi rešenja. Nije ni čudo što i dan-danas sve kolege koje su zajedno sa njim igrale u ovom projektu govore o velikom Žarku Lauševiću, pa i meni, s jednim bolnim osećanjem što ga više nema među nama, je danas, dragi prijatelji i drage kolege, velika radost da sam mogao sa vama da podelim ove reči iskrenosti, dubokog poštovanja i velike ljubavi koju i dan-danas osećam prema Žarku Lauševiću. Vaš Radoš Bajić“, zaključio je u obraćanju.