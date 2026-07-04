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Grožđe bez sJemenki, produžni kabl i 2 tepiha : Bizarni zahtJevi pJevačica koje su nastupile na Music Week-u

Grožđe bez sJemenki, produžni kabl i 2 tepiha : Bizarni zahtJevi pJevačica koje su nastupile na Music Week-u

Autor Dragana Tomašević
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Beograd je prethodnih dana bio epicentar muzičkog spektakla zahvaljujući Music Week festivalu na Ušću, a ono što se dešavalo iza kulisa zanimljivo je kao i dešavenje na bini

Grožđe bez sJemenki, produžni kabl i 2 tepiha : Bizarni zahtJevi pJevačica koje su nastupile na Musi Izvor: Matija Popović / MONDO

Svjetska zvijezda Ina i bugarska pop senzacija Dara, pobjednica Evrovizije, imale su rajder liste koje su iznenadile organizatore, a pojedini zahtjevi graniče se sa bizarnim.

Poznata kao veliki perfekcionista, pjevačica Ina potrudila se da se u Beogradu osjeća kao u luksuznom apartmanu. Na njenom spisku našla su se čak dva tepiha, udobna trosjed garnitura i veliko podno ogledalo, kako bi prije izlaska pred publiku mogla da provjeri baš svaki detalj svog stajlinga.

Pogledajte kako je izgledala:

Ina je insistirala na specifičnom osvjetljenju – tražila je tri podne lampe i izričito naglasila da svjetlost mora biti topla, i to do 2.200 kelvina. Kada je riječ o keteringu, rumunska zvijezda zahtijevala je isključivo grožđe bez sjemenki i poseban aparat za filter kafu, jer, kako tvrde upućeni, „ne pije bilo šta“.

Sa druge strane, bugarska kraljica popa Dara imala je nešto drugačije, ali jednako specifične zahtjeve. Dok je Ini estetika prostora bila na prvom mjestu, Dari su najvažniji bili komfor i dobra energija.

Njena glavna instrukcija organizatorima bila je da temperatura u njenom kontejneru mora biti tačno 22 stepena Celzijusa, bez ikakvog odstupanja.

Pored dva produžna kabla, koja su joj bila neophodna, mlada pjevačica iznenadila je organizatore količinom slatkiša i grickalica koje je tražila da je sačekaju prije nastupa.

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Tagovi

music week Music week festival

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