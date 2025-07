Dok je Desingerica izvodio svoje pjesme, skakao je po krevetu ispred nje, bez majice i poliven zelenom farbom.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Kontroverzni reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, sinoć je nastupio na festivalu "Belgrade Music Week" i ponovo šokirao publiku svojim neobičnim performansom.

Njegovi fanovi su s velikim uzbuđenjem čekali da se pojavi na sceni, a kada je konačno izašao, nastala je potpuna pometnja.

Pogledajte 01:09 Desingerica šokantnim nastupom zatvorio Music Week Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na bini je bio postavljen ogroman krevet na kojem je ležala djevojka koja je glumila porođaj i dramatično se previjala od bolova.

Dok je Desingerica izvodio svoje pesme, skakao je po krevetu ispred nje, bez majice i poliven zelenom farbom.

Vidi opis Djevojka glumi da se porađa, a umesto bebe, izlazi Desingerica: Kontroverzni reper šokirao nastupom (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Reper je u jednom trenutku sišao sa bine i stao kod publike, a dok je pjevao okupljena masa ga je držala.

Na vrhu teksta pogledajte kako je to izgledalo:

Desingerica o bizarnim nastupima

Desingerica ističe da su njegovi nastupi performans i spontani, te da je fokus na umjetnosti, a ne na provokaciji koju javnost često primjećuje.

"A ko definiše nevaspitanje i nepoštovanje? To je performans. Niko nije otišao sa čvorugom na glavi sa mog nastupa. Stvarno ne postoji takav. Kod mene ništa nije planski, patika je počela spontano, a onda je prerasla u to da mi, bajo, organizam to traži. Prije bi trebalo da se priča o mojim tekstovima nego to što 'šijem' ljude patikama po glavi", rekao je on svojevremeno za domaće medije.