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Jala i Buba otvorili Music Week, pa zapalili Ušće: Ovim riječima se obratili publici u Beogradu (Video)

Jala i Buba otvorili Music Week, pa zapalili Ušće: Ovim riječima se obratili publici u Beogradu (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
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Bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Coreli večeras su glavne zvezde Music Week-a.

Jala i Buba otvorili Music Week, pa zapalili Ušće: Ovim riječima se obratili publici u Beogradu Izvor: MONDO

Večeras se održava prvo veče festivala "Belgrade Music Week" koji će trajati od 25. do 28. juna, a festival će okupiti više od 25 izvođača popularne muzike širom regiona.

Najveće zvijezde prve večeri su popularni reperi Jala Brat i Buba Koreli, koje je publika na Ušću sa nestrpljenjem čekala, a kada su konačno izašli na binu nastao je lom!

Pogledajte:

Reperi, kojima je neko vrijeme bio zabranjen ulazak u našu zemlju, obratili su se publici ovim riječima: "Hvala Beograde što ste došli, ostalo prepustite nama!"

A kako su rekli - tako su i uradili, te su odmah zapalili hiljade mladih koji su došli na Ušće da ih slušaju, dok su se nizali najveći hitovi.

Poslušajte: 

Pogledajte još kadrova sa njihovog nastupa:

Ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week donosi jedno od najvećih iznenađenja. 

Crni Cerak, Lacku, Zera i Sajfer zvanično se pridružuju Belgrade Music Week 26 ekipi, donoseći svoju nezaustavljivu energiju na Ušće. Sa njima na binu stižu i globalne superzvijezde INNA i GZUZ, čime Belgrade Music Week otvara novo poglavlje svog razvoja i publici donosi program veći, jači i sadržajniji nego ikada ranije. A kako je najavljeno, imaćemo prilike da prvi put u Beogradu čujemo i ovogodišnju evrovizijsku pobjednicu Daru!

U nedelju, 28. juna, glavnu binu zauzima apsolutna kraljica evropskog dance zvuka - INNA.

Tagovi

jala brat Buba Coreli music week Music week festival

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