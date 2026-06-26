Bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Coreli večeras su glavne zvezde Music Week-a.
Večeras se održava prvo veče festivala "Belgrade Music Week" koji će trajati od 25. do 28. juna, a festival će okupiti više od 25 izvođača popularne muzike širom regiona.
Najveće zvijezde prve večeri su popularni reperi Jala Brat i Buba Koreli, koje je publika na Ušću sa nestrpljenjem čekala, a kada su konačno izašli na binu nastao je lom!
Pogledajte:
Reperi, kojima je neko vrijeme bio zabranjen ulazak u našu zemlju, obratili su se publici ovim riječima: "Hvala Beograde što ste došli, ostalo prepustite nama!"
A kako su rekli - tako su i uradili, te su odmah zapalili hiljade mladih koji su došli na Ušće da ih slušaju, dok su se nizali najveći hitovi.
Poslušajte:
Pogledajte još kadrova sa njihovog nastupa:
Jala i Buba otvorili Music Week, pa zapalili Ušće: Ovim riječima se obratili publici u Beogradu (Video)
Ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week donosi jedno od najvećih iznenađenja.
Crni Cerak, Lacku, Zera i Sajfer zvanično se pridružuju Belgrade Music Week 26 ekipi, donoseći svoju nezaustavljivu energiju na Ušće. Sa njima na binu stižu i globalne superzvijezde INNA i GZUZ, čime Belgrade Music Week otvara novo poglavlje svog razvoja i publici donosi program veći, jači i sadržajniji nego ikada ranije. A kako je najavljeno, imaćemo prilike da prvi put u Beogradu čujemo i ovogodišnju evrovizijsku pobjednicu Daru!
U nedelju, 28. juna, glavnu binu zauzima apsolutna kraljica evropskog dance zvuka - INNA.