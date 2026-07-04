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Otkrivena istina o testamentu Marinka Rokvića: Pjevač je imao vanbračnog sina, a evo kako je podijeljeno nasljedstvo

Otkrivena istina o testamentu Marinka Rokvića: Pjevač je imao vanbračnog sina, a evo kako je podijeljeno nasljedstvo

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačeva supruga je jednom prilikom otkrila detalje

Otkrivena istina o testamentu Marinka Rokvića: Pjevač je imao vanbračnog sina, a evo kako je podijel Izvor: YouTube/ RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal/instagram/nikolarokvic/printscreen

Pjevač Marinko Rokvić, koji nas je napustio 6. novembra 2021. godine, iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru, suprugu Slavicu i trojicu sinova – Nikolu, Marka i Darija.

Njegova posvećenost porodici i pravednost u raspodjeli imovine ostali su upamćeni kao primjer ljubavi i harmonije. Pjevač je bio svjestan ozbiljnosti svoje bolesti i želio je da sve riješi dok je još bio živ.

Umjesto testamenta, imovinu je podijelio ravnopravno među sinovima, uz dogovor sa njima.

„Nijedan sin nije zakinut, ni za ljubav, ni za pažnju, ni za imovinu“, rekla je pjevačica bliska porodici Rokvić.

Želio je da svi ostanu povezani

Marinko je želio da njegovi sinovi, uključujući i Darija, koji živi u Kanadi, ostanu povezani i nakon njegove smrti.

Dario, Marinkov sin iz vanbračne zajednice, jednom je ispričao kako je izgledao njihov prvi susret.

„Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lijepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio“, prisjetio se Dario.

Iako nijesu odrastali zajedno, zahvaljujući Marinkovoj supruzi Slavici, Dario je izgradio blizak i prijateljski odnos sa braćom.

Dario Rokvić, vanbračni sin pokojnog pjevača Marinka Rokvića, već godinama živi u inostranstvu, gdje je izgradio svoj život daleko od očiju domaće javnosti. Ipak, uprkos fizičkoj udaljenosti, porodične veze nikada nijesu bile prekinute.

Iako živi van Srbije, Dario Rokvić ostao je u izuzetno bliskom odnosu sa braćom, Nikolom Rokvićem i Markom Rokvićem. Njihova povezanost traje godinama, a kako je Dario jednom prilikom istakao, za to velike zasluge ima Marinkova supruga Slavica Rokvić.

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Tagovi

Marinko Rokvić Dario Rokvić pjevač

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