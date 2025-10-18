logo
Udovica Marinka Rokvića proslavila rođendan: Niko ne može da vjeruje koliko zapravo ima godina

Autor Đorđe Milošević
0

Slavica je bila okružena porodicom, a mnogi su u šoku da Marinkova udovica puno ovoliko godina.

Udovica Marinka Rokvića proslavila rođendan: Niko ne može da vjeruje koliko zapravo ima godina Izvor: Instagram / rokvic.slavica

U domu porodice Rokvić juče je vladala praznična atmosfera, jer je Slavica Rokvić proslavila svoj 61. rođendan. Njeni sinovi, Nikola i Marko Rokvić, pobrinuli su se da ovaj poseban dan protekne u znaku ljubavi i porodične topline.

Slavica je na društvenim mrežama podijelila fotografije sa proslave, gdje se vidi da je okružena unucima uživala uz rođendansku tortu i svjećice. Mnogi su u komentarima istakli da izgleda nevjerovatno mladoliko i da joj niko ne bi dao 61 godinu.

Sa Bojanom u super odnosima

Inače, njen sin Nikola Rokvić je u dugogodišnjem braku sa manekenkom Bojanom Barović sa kojom ima troje djece.

Bojana se nedavno na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola provode zajedno vrijeme na romantičnoj večeri, a zatim je pokazala i da se slaže sa svojom svekrvom Slavicom Rokvić.

Marinko Rokvić Nikola Rokvić pjevači slavica rokvić

