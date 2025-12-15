Ovo je žena s kojom je Marinko Rokvić dobio vanbračnog sina: Dario objavio njenu sliku, evo kako izgleda Mila

Marinko Rokvić je sa Dariom imao blizak odnos

Vanbračni sin pokojnog pjevača Marinka Rokvića, Dario Rokvić, godinama živi u Kanadi, gdje je zasnovao svoju porodicu sa suprugom i sinovima Romeom i Mateom.

Iza sebe je ostavio suprugu Slavicu i trojicu sinova. Prije više od 30 godina pjevač je bio u vezi s izvesnom Milom, s kojom danas ima sina Darija.

Iako Marinko i Mila nisu ušli u brak, pjevač je priznao vanbračnog sina, a Dario često provodi vrijeme sa braćom Nikolom i Markom.

Dario sa suprugom živi u Kanadi i otac je dvojice sinova Romea i Matea, a braća su ga posjetila prije nekoliko dana.

Marinko nikada nije želio da opovrgne očinstvo, te je otvoreno priznao da ima i sina Daria, koji je rođen 1980. godine u Sarajevu, a iako vezu sa njegovom majkom Milom nikada nije krunisao brakom, on je sinu dao svoje prezime, ne razdvajajući ga od nasljednika koje je dobio u braku sa suprugom Slavicom.

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lijepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se vidjeli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio", ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Posebno ističe Slavicu Rokvić, kojoj je zahvalan na prihvatanju i povezivanju sa braćom.

"Za to što smo ovakav "trojac" možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na ljetovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio".