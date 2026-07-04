Dušan Vlahović i Vanja uhvaćeni na aerodromu pred ljetovanje: Fudbaler vodi vjerenicu u najskuplji rezort u Bodrumu

Srpski fudbaler Dušan Vlahović i njegova vjerenica Vanja Bogdanović uživaju u luksuznom odmoru u Bodrumu.

Izvor: Printscreen

Dušan Vlahović od četvrtka je i zvanično slobodan igrač na tržištu pošto mu je 1. jula istekao ugovor sa Juventusom. Srpski napadač očigledno ne mari za to što je trenutno bez kluba, pa već nekoliko dana uživa u desetodnevnom odmoru u mondenskom turskom ljetovalištu Bodrum.

Slobodan strelac

Fudbaler na ljetovanju nije sam, a društvo mu pravi ni manje ni više nego vjerenica Vanja Bogdanović, s kojim se prije nekoliko mjeseci pomirio, ali i riješio da izgovori sudbonosno "da". Time je konačno stavljena tačka na medijska nagađanja da vijest o pomirenju i vjeridbi nije tačna, a sudeći po ekskluzivnoj fotografiji koju je naša ekipa dobila s lica mjesta, Dušan i Vanja se ne odvajaju jedno od drugog.

Golupčići su uslikani prije nekoliko dana na aerodromu, prilikom dolaska u Bodrum, gdje su odseli u jednom od najskupljih rizortova u ovom turskom ljetovalištu, gdje noćenje s doručkom košta i do nekoliko hiljada eura.

Izvor: društvene mreže

Srpski reprezentativac i njegova izabranica bili su u opuštenom izdanju, pa je tako Dušan na sebi imao crni široki šorts i bijelu majicu dugih rukava, dok se od znatiželjnih pogleda krio kačketom. Poznat po istančanom ukusu za modu, on je nosio i patike "dior" od 970 eura, kao i kofer "luj viton" od 2.800 eura. Vanja je za putovanje izabrala sive helanke i majicu, koje je ukombinovala uz sandale "šanel" od 1.550 eura. Oni su sve vrijeme stajali jedno pored drugog i nešto razgovarali, a kada im je stigao prevoz, uputili su se ka izlazu sa aerodroma.

Podsetimo, fudbaler i njegova dugogodišnja djevojka, s kojom je dosad već dva puta raskidao, odlučili su prije nekoliko mjeseci da svoju vezu podignu na još viši nivo. Osim što su riješili sve nesuglasice i ljubavi dali još jednu šansu, pomirenje su zapečatili i dijamantskim prstenom.

Vanja se vjereničkim prstenom od nekoliko hiljada eura pohvalila svojim prijateljima na svojoj rođendanskoj proslavi, a kako nam je tada ispričao izvor, ona je jedva čeka da izgovori sudbonosno "da" srpskom fudbalskom reprezentativcu.

Do razlaza između Vanje i Dušana došlo je krajem februara, a glavni razlog za tu odluku bila je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htjela da vezu podignu na viši nivo, za šta on nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih često dolazilo do nesuglasica, pa su riješili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Ipak, otkad su saopštili svojim najbližima da je njihovoj ljubavi došao kraj, članovi njihovih porodica na sve načine su pokušavali da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gdje su stali. Oni su smatrali da su oni kao stvoreni jedno za drugo i da je ovaj raskid samo trenutna faza, koja će proći, što se i dogodilo. Sličnog mišljenja bili su i njihovi prijatelji, koji su na sve načine pokušavali da ih pomire.

Vanja Bogdanović rodom je iz Beograda, dok se sa Vlahovićem zna cijeli život. Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Vidi opis Dušan Vlahović i Vanja uhvaćeni na aerodromu pred ljetovanje: Fudbaler vodi vjerenicu u najskuplji rezort u Bodrumu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen / vlahovicdusan Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Daniel Karmann/AFP/Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Kurir/ MONDO