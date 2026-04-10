Vanja se pomirila sa Dušanom Vlahovićem, a sada ima novi povod za slavlje: Čestitke pljušte sa svih strana

Vanja Bogdanović napunila je 23 godine, a njena prijateljica joj je javno čestitala rođendan.

Proslavljeni sportista Dušan Vlahović i njegova dugogodišnja djevojka Vanja nedavno su imali kratke trzavice u ljubavi, a kako se saznalo oni su ponovo dali šansu ovoj priči. Nakon pomirenja Vanja ima razloga za slavlje.

Vanja Bogdanović je okupila prijateljice i zajedno sa njima u jednom lokalu proslavila 23. rođendan. Ona je nosila haljinu sa prorezima i velikim šlicom, a nije krila koliko je srećna.

Dobila je mnogo komplimenata na račun izgleda, ali i čestitki za rođendan.

Naime, kako saznaju domaći mediji od izvora bliskom paru, Dušan Vlahović i Vanja su se pomirili prije mjesec dana.

"Istina je, riješili su sve sitne nesuglasice koje su imali i dali ljubavi još jednu šansu. Njih dvoje su dugo zajedno, prošli su dosta toga, pričali su o svemu i rešili da obnove vezu. Sve se desilo prije dvije nedelje", kaže dobro upućen izvor.

Kako dalje navodi, Vanja je spakovala kofere i napustila je Srbiju.

"Vanja je presrećna što su se pomirili. Ona je spakovala kofere i otputovala je kod svog dragog u Torino. Dušan se i dalje oporavlja od teške povrede, a ona mu je uvijek bila najveća podrška", zaključuje izvor.

