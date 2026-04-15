Dušan Vlahović vjerio Vanju Bogdanović: Nakon pomirenja na ruci joj zasijao dijamantski prsten, evo kada će vjenčanje

Dušan Vlahović ipak je riješio da stane na ludi kamen sa Vanjom Bogdanović, pa je, posle nedavnog pomirenja, riješio i da je zaprosi, saznaju domaći mediji.

Fudbaler i njegova dugogodišnja djevojka, s kojom je dosad već dva puta raskidao, odlučili su da svoju vezu podignu na još viši nivo. Osim što su riješili sve nesuglasice i ljubavi dali još jednu šansu, pomirenje su zapečatili i dijamantskim prstenom.

Vanja se vjereničkim prstenom od nekoliko hiljada eura pohvalila nedavno svojim prijateljima na svojoj rođendanskoj proslavi, a kako nam je ispričao izvor, ona je jedva čeka da izgovori sudbonosno "da" srpskom fudbalskom reprezentativcu.

"Dušan je vjerio Vanju čim se ona posle pomirenja vratila u Torino. Sve je proteklo u intimnoj atmosferi, a ona je bila oduševljena njegovim potezom. Naravno da je odmah rekla 'da'.Vjenčanja neće biti ubrzo, to je sigurno, ali je ovaj čin njihovu ljubav podigao na viši nivo. Shvatili su da ne mogu jedno bez drugog. U to su oduvijek bili ubijeđeni i njihove porodice i zajednički prijatelji, tako da je sad to to. Prsten je preskup i na njemu se nalazi ogroman dijamant. Cijena mu je paprena. Vanja ga ne skida otkad ga je stavila na ruku, a premijeru je imao na nedavnoj proslavi svog rođendana", ispričao je izvor.

"Njih dvoje su se dogovorili da o ovome ne pričaju javno i da sve zadrže za sebe, barem još neko vrijeme. Poznato je koliko ne vole da dijele intimu sa javnošću, a posebno nakon što se pojavila priča o njihovom raskidu, ali i pomirenju. Ipak, Vanja se na svojoj rođendanskoj proslavi, na kojoj je zablistala, pohvalila svojim bliskim prijateljicama da ju je Dušan vjerio. Zamolila ih je da ne pričaju o tome, ali znate kako je... Lijepe vijesti se brzo prošire. Ako pogledate slike sa proslave, vidjećete da je na njenoj ruci u prvom planu veliki prsten. E, to je taj vjerenički", zaključio je izvor.

Inače, Bogdanovićeva je na pomenutoj proslavi okupila prijateljice i zajedno s njima u jednom lokalu proslavila 23. rođendan. Ona je nosila haljinu sa prorezima i velikim šlicem, a nije krila koliko je srećna. Tom prilikom Vanja je dobila mnogo komplimenata na račun izgleda, ali i čestitki za rođendan.

Podsjetimo, do razlaza između Vanje i Dušana došlo je krajem februara, a glavni razlog za tu odluku bila je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htjela da vezu podignu na viši nivo, za šta on nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih u poslednje vrijeme često dolazilo do nesuglasica, pa su riješili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Ipak, otkad su saopštili svojim najbližima da je njihovoj ljubavi došao kraj, članovi njihovih porodica na sve načine su pokušavali da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gdje su stali. Oni su smatrali da su oni kao stvoreni jedno za drugo i da je ovaj raskid samo trenutna faza, koja će proći, što se i dogodilo. Sličnog mišljenja bili su i njihovi prijatelji, koji su na sve načine pokušavali da ih pomire.

Par je već imao jedan prekid, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima. Profesionalne obaveze, prije svega Vlahovićeve, bile su jedan od razloga razdvajanja. Ipak, odlučili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu, ali je došlo do novih nesuglasica.

Vanja Bogdanović rodom je iz Beograda, dok se sa Vlahovićem zna cijeli život. Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Buduću Dušanovu suprugu ne interesuje pažnja ljudi, pa tako dok njenog dečka prati dva miliona ljudi, njoj je Instagram profil zaključan i u prijateljima ima samo najbliže osobe.