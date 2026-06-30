Frontmen grupe Luna Čeda Čvorak, objavio sliku koja se masovno komentariše
Čeda Čvorak, dugogodišnji frontmen grupe "Luna" i jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estradne scene, iznenadio je javnost svojim najnovijim potezom.
Pjevač, koji je svoju uspješnu karijeru i imidž godinama gradio uz jedan neizostavni modni detalj, kačket, odlučio je da napravi neočekivanu promjenu.
Čeda je na svojim društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj pozira bez svog zaštitnog znaka i prvi put pokazao svoju kosu.
Čeda Čvorak više ne izgleda ovako: Posle 20 godina pokazao šta krije ispod kačketa, ljudi u šoku dok ga gledaju
Čeda Čvorak, Maja Mrković, Luna
Ivan Gavrilović i Čeda Čvorak
Budući da su ga fanovi tokom proteklih decenija gotovo nikada nisu viđali gologlavog u javnosti, ova objava nije prošla nezapaženo.
Pogledajte kako izgleda Čeda Čvorak bez kačketa: