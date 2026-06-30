Frontmen grupe Luna Čeda Čvorak, objavio sliku koja se masovno komentariše

Izvor: Instagram/cedacvorak/screenshot

Čeda Čvorak, dugogodišnji frontmen grupe "Luna" i jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estradne scene, iznenadio je javnost svojim najnovijim potezom.

Pjevač, koji je svoju uspješnu karijeru i imidž godinama gradio uz jedan neizostavni modni detalj, kačket, odlučio je da napravi neočekivanu promjenu.

Čeda je na svojim društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj pozira bez svog zaštitnog znaka i prvi put pokazao svoju kosu.

Vidi opis Čeda Čvorak više ne izgleda ovako: Posle 20 godina pokazao šta krije ispod kačketa, ljudi u šoku dok ga gledaju Čeda Čvorak, Maja Mrković, Luna Ivan Gavrilović i Čeda Čvorak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/cedacvorak/screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ LUNA Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 6 6 / 6 AD

Budući da su ga fanovi tokom proteklih decenija gotovo nikada nisu viđali gologlavog u javnosti, ova objava nije prošla nezapaženo.

Pogledajte kako izgleda Čeda Čvorak bez kačketa: