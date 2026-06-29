Verica Rakočević je starija od majke Veljka Kuzmančevića: Evo kako je ona prihvatila njihovu vezu

Verica Rakočević otvoreno je govorila o razlici u godinama sa Veljkom Kuzmančevićem.

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Verica Rakočević (78) udala se 2013. godine za 35 godina mlađeg Veljka Kuzmančevića, a njihov odnos oduvijek je privlačio veliku pažnju javnosti. Veljko je jako vezan za majku koja je mlađa od njegove supruge, ali njihovu ljubav je prihvatila.

Naime, ona je samo dvije godine starija od Veljkove majke. Dušanka Kuzmančević je jednom prilikom govorila o njenom pogledu na ovu vezu.

"Dolazim sa posla, a on se vratio sa Zlatibora. Kaže on meni vraćam se za Beograd, došao sam da ti kažem da sam sa Vericom. Bila sam zatečena. Pričali smo o tome i rekla sam 'Ako je to to, i ako ste se našli i ako je voliš, onda u redu, ali ako je nešto drugo onda nemoj. Ako si spreman da te svi gledaju i zapitkuju, kao i mene na poslu - onda okej'. Tada sam ga pitala i nikad više. Ja ne pitam, samo ako sami nešto kažu", rekla je u dijelu emisije "Kad anđeli spavaju" a onda je Veljko ispričao kakav odnos ima sa majkom.

"Nas troje smo uvijek bili bliski i otvoreni jedni prema drugima. Mnogo vremena smo proveli u razgovoru, razumjeli smo se. Vezani smo, ali ne na formalan način, da moramo po svaku cijenu da se javljamo ili šaljemo razglednice kad negdje odemo. Prosto smo bliski na jedan ljudski način, koji podrazumijeva porodicu i dom. Ponosan sam na svoje roditelje i na to kako sam odrastao i kako su me vaspitavali."