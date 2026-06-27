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Preminuo novinar i voditelj Marko Pantić: Humanitarac i miljenik estrade umro u 36. godini

Preminuo novinar i voditelj Marko Pantić: Humanitarac i miljenik estrade umro u 36. godini

Autor Ana Živančević
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Preminuo je novinar Marko Pantić, poznat kao Ludo Pero, ostavljajući neizbrisiv trag u srpskom novinarstvu.

Preminuo novinar i voditelj Marko Pantić: Humanitarac i miljenik estrade umro u 36. godini Izvor: Instagram printscreen/ludo_pero

Novinar i voditelj Marko Pantić, među kolegama, saradnicima i prijateljima poznatiji kao Ludo Pero, iznenada je preminuo u Beogradu u 36. godini.

Rođen 1990. godine, prve novinarske korake napravio je na lokalnoj televiziji RTV Mag u Obrenovcu, nakon čega je karijeru gradio u Srpskom telegrafu, na portalu Novosti i televiziji Studio B.

Tokom karijere radio je kao novinar, reporter i urednik video-produkcije, a bio je posebno prepoznatljiv po izvještavanju sa domaćih i svjetskih muzičkih događaja. Kolege i estradni umjetnici cijenili su njegovu profesionalnost, neposrednost i vedar duh.

Izvor: Instagram printscreen/ludo_pero

Pantić je bio i pokretač brojnih humanitarnih koncerata, okupljajući poznata muzička imena kako bi pomogao u prikupljanju sredstava za liječenje oboljelih.

Njegova iznenadna smrt predstavlja veliki gubitak za porodicu, prijatelje i medijsku zajednicu, koja će ga pamtiti kao predanog novinara i čovjeka koji je ostavio snažan trag u profesiji.

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Tagovi

marko pantić novinar

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