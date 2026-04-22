Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su danas, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bar, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapsili V.J (62) iz Budve, zbog grubog vrijeđanja novinara M.S. i građanina V.L.

"Novinar i građanin su, naime, 18.04.2026. godine, u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Bar, podnijeli prijavu protiv vlasnika profila na društvenoj mreži „Facebook“, pod nazivom koji je sadržao ime V.J, zbog grubih uvreda koje im je vlasnik profila uputio " saopštila je policija.

Policijski službenici su odmah postupili po prijavi i identifikovali V.J, od kojeg su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Bar prikupljena obavještenja na zapisnik.

" Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je postupao po mjesnoj nadležnosti, je događaj kvalifikovao kao prekršaj iz člana 7 stav 2 Zakona o javnom redu i miru (grubo vrijeđanje i naročito drsko ponašanje) i naložio da se V.J. liši slobode, te da mu se spisi predmeta dostave radi podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu za prekršaje protiv ovog lica "dodaje se.

Uhapšeni će, u zakonskom roku, biti priveden Sudu za prekršaje u Budvi.

Uprava policije nastavlja sa preduzimanjem preventivnih i represivnih mjera i radnji na zaštiti prava i integriteta novinara i svih medijskih radnika, štiteći njihovo pravo na slobodan novinarski i istraživački rad i djelovanje.