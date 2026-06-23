Madona je otkrila da je njen dugo najavljivani biografski film trebalo da bude sniman u Srbiji.

Izvor: Instagram printscren / madonna

Pop zvezda je u intervjuu za magazin Interview, koji prenosi i Variety navela da je dve godine radila na scenariju i da je isto toliko vremena sa ljudima iz studija Universal radila na budžetu i izboru glumačke ekipe. Ipak, kako je ispričala, saradnja je prekinuta jer studio nije prihvatio iznos koji je ona smatrala potrebnim za film o svom životu.

"Trebalo je da snimim film o svom životu. Dve godine sam radila na scenariju, a dve godine sam sa producentima u Universal Studios radila na budžetu i kastingu. Došlo je do sukoba između mene i Universala zbog budžeta, jer mi je bio potreban veliki budžet. Imala sam izuzetan život, veliki život, pa mi je bio potreban i veliki budžet", rekla je Madona.

Vidi opis Madona planirala da snimi biografski film u Srbiji: Evo zašto je projekat propao, isplivali detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Madonna Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ona je navela da ljudi iz Universala, prema njenim rečima, nisu mogli da prihvate budžet potreban za biografski film, zbog čega je pokušala da pronađe način da se ostvarenje snimi uz manje troškove – u Srbiji.

"Pokušala sam da nađem način da se film snimi za manje novca u Srbiji. Možda jednostavno nisu verovali u mene. Jedna od njihovih prvih reakcija bila je: 'Ne verujemo da biste u Srbiji ostali duže od četiri dana'. A ja sam im rekla: 'Da li ste pročitali scenario?' Ceo moj život bio je borba za opstanak. Ne idem tamo na odmor", ispričala je pevačica.

Madona je rekla da je, nakon prekida saradnje sa Universalom, dobila ponudu kompanije Netflix da njen život pretoči u seriju, ali da je i taj proces trajao mesecima. Navela je da nije mogla da koristi scenario koji je razvijala sa Universalom, osim ukoliko ga ne otkupi od studija po, kako je rekla, "iznuđivačkoj ceni", iako ga je sama napisala.

Prema ranijim informacijama koje je objavio Variety, film je trebalo da prati Madonin put od odrastanja u Mičigenu, preko umetničkog sazrevanja u Njujorku tokom osamdesetih godina, do objavljivanja albuma "Ray of Light" 1998. godine.

Za glavnu ulogu Madone 2022. godine izabrana je glumica Džulija Garner, poznata po seriji "Ozark", nakon višemesečnog i medijski praćenog procesa audicija. Na scenariju su tokom godina radile i scenaristkinje Diablo Kodi i Erin Kresida Vilson.

Netflix sada razvija autobiografsku seriju o Madoni kroz ugovor producenta Šona Levija sa tom platformom, ali Džulija Garner, prema navodima Varietyja, nije deo te verzije projekta.

Universal Pictures se još nije oglasio povodom Madoninih tvrdnji.

(Nova / MONDO)