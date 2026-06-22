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Daru Bubamaru u bikiniju krišom snimao 24 godine mlađi dečko: Pjevačica se opustila, a on sve zabilježio

Daru Bubamaru u bikiniju krišom snimao 24 godine mlađi dečko: Pjevačica se opustila, a on sve zabilježio

Autor Ana Živančević
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Dara Bubamara uživa na odmoru u Rovinju sa 24 godine mlađim dečkom, a na Instagramu je podijelila trenutke sa plaže.

Daru Bubamaru u bikiniju krišom snimao 24 godine mlađi dečko: Pjevačica se opustila, a on sve zabilj Izvor: Instagram printscreen/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara uživa na odmoru u Rovinju sa svojim 24 godine mlađim dečkom. Nakon putovanja u Italiju, par je nastavio ljetovanje u Hrvatskoj.

Dara je na Instagramu podijelila video sa plaže koji je zabilježio upravo njen partner.

"Ljubav moja, kako pliva", rekao je on dok je snimao Daru.

Inače, pjevačica je nedavno otkrila kako je upoznala 24 godina mlađeg partnera.

"Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lijepo priča. Kad je on otišao u Dubaji da živi viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako je od početka postojala strast i privlačnost, meni je nevjerovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim", ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres".

Ona kaže, da se razlika u godinama za sada ne vidi, a iako priznaje da je dosta mlađi Dara ne želi da kaže koliko njen dečko ima godina.

"Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26", kaže Dara kroz smijeh.

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Tagovi

Dara Bubamara bikini momak

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