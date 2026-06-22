Balkanska proročica Kleopatra proslavila je 64. rođendan u Veneciji uz intimnu večeru.

Izvor: privatna arhiva

Balkanska proročica Kleopatra proslavila je 64. rođendan u Veneciji, u krugu najbližih prijatelja, uz intimnu večeru, najbolja vina i jela koja su, kako tvrdi izvor, bila samo za odabrane.

Četvorodnevnu proslavu specijalno za Kleopatru priredio je bogati biznismen, blizak prijatelj proslavljenog fudbalera Siniše Mihajlovića. Sa njom ga je svojevremeno upoznao upravo legendarni fudbaler.

Poznato je da je Mihajlović veoma cijenio i poštovao Kleopatru. On je u svojoj knjizi "Utakmica života" pominjao iskustvo sa čuvenom balkanskom proročicom.

Vidi opis Prijatelj Siniše Mihajlovića napravio iznenađenje za Kleopatru: Proročica proslavila rođendan na luks destinaciji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: THIERRY ROGE/EPA Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA/ANSA/NEVIO MAZZOCCO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mediji su tada prenosili da je Kleopatra Mihajloviću, prije nego što je postao poznat, predvidjela sjajnu karijeru, da će u životu imati mnogo djece, ali i da će jedno dijete biti vanbračno. Takođe, kako je on naveo u knjizi, rekla mu je i da će neko iz njegove porodice nositi uniformu, kao i da će se u kasnijem životnom dobu ozbiljno razboljeti.

Totalna misterija

"Kleopatra mi je predvidjela bolest", prenosili su mediji dio Mihajlovićeve ispovijesti o susretu sa poznatom proročicom.

Iako je poznata kao osoba koja ne voli velika slavlja i svoj rođendan uglavnom ne obilježava pompezno, ovog puta nije mogla da odbije svog dobrog prijatelja i dugogodišnjeg klijenta. On je četiri dana zaredom zakupio restoran u okviru skupocjenog hotela u Veneciji i svakog dana pravio slavlje u njenu čast, zbog čega je Kleopatra ostala u čudu.

"Kleopatra ne voli da slavi svoj rođendan na velika zvona, ali je ovog puta pristala da se okupi sa najbližim prijateljima na večeri. Služila su se najbolja i najskuplja jela, pila su se vrhunska vina, sve je bilo organizovano baš onako kako ona voli - otmeno, diskretno i sa stilom", otkriva izvor.

"Sve ju je iznenadilo. Nije očekivala takvu pažnju, a posebno ne da neko četiri dana zaredom organizuje slavlje u njenu čast. Bila je dirnuta i zahvalna, ali potpuno zatečena", dodaje izvor. Oni koji je poznaju kažu da je Kleopatra izuzetno galantna i široke ruke, posebno kada su u pitanju ljudi do kojih joj je stalo. Zanimljivo je da ona za svoj rođendan, umjesto da samo prima poklone, uvijek kupuje poklone drugima. Tako je i ovog puta svoje prijatelje iznenadila pažljivo odabranim i zanimljivim darovima.

"Ona je takva, nikada ne štedi na prijateljima. U restoranima je poznata po tome što umije da ostavi bakšiš u visini računa. Voli da ljudi oko nje budu ispoštovani i da se osjećaju posebno", dodaje izvor.

Vidi opis Prijatelj Siniše Mihajlovića napravio iznenađenje za Kleopatru: Proročica proslavila rođendan na luks destinaciji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/ Kleo Patra Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Facebook/Kleo Patra Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Facebook/ Kleo Patra Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/KRALJEVI BALKANA Br. slika: 9 9 / 9 AD

Izvor: Kurir/ MONDO