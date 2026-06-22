Isplivao snimak sa punoljetstva Šarićeve ćerke: Duška posebno pogodila ova pjesma Marine Visković

Na glamuroznoj proslavi 18. rođendana Darije Šarić u Beogradu, posebnu atmosferu napravila je Marina Visković, koja je otkrila da je jednu pjesmu naučila upravo zbog Duška Šarića.

Izvor: Instagram printscreen /coa_kos

Duško Šarić i njegova bivša supruga, manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, organizovali su sinoć 21. juna svečanu proslavu 18. rođendana ćerke Darije. Slavlje je upriličeno u jednom od luksuznih beogradskih hotela, a među brojnim zvanicama našla se i pjevačica Marina Visković.

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a jedan trenutak posebno je privukao pažnju prisutnih. Marina je uzela mikrofon i zapjevala pjesmu za koju je otkrila da ju je naučila upravo zbog Duška Šarića.

Pogledajte 00:25 Slavlje punoletstva Šarićeve ćerke Izvor: Instagram/coa_kos Izvor: Instagram/coa_kos

Dok je pjevačica izvodila numjeru, Duško je vidno raspoložen uživao u muzici, a u jednom trenutku kratko je poručio: "Pucaj me". Snimke sa slavlja na svom Instagram profilu podijelio je i Aca Kos, uz natpise "moji" i "familija".

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Cijena menija - 100 eura po osobi

Gosti na ovom slavlju uživaju u ambijentu koji je do detalja osmišljen - cijena menija iznosi oko 100 eura po osobi, a procjenjuje se da će cjelokupna organizacija ove gala proslave koštati više desetina hiljada eura. Svoj dolazak potvrdile su i brojne muzičke zvijezde, a među zvanicama su se našli i Aca Kos, kao i Violeta Peković.

Daria je preslikana majka

Slavljenica Daria privukla je veliku pažnju, a kako prenose domaći mediji, fizički je apsolutno preslikana majka Ceca. Njena majka je, inače, veoma poznato ime u svijetu mode – Ceca je 2003. godine proglašena za najboljeg modela na Starom kontinentu, a pojavljivala se i u brojnim spotovima poznatih izvođača, poput Zdravka Čolića.

Evo kako izgleda:

Bivši supružnici ujedinjeni oko djece

Duško Šarić i Ceca su se vjenčali 2005. godine, a razveli su se 2010. godine dok je Šarić bio u pritvoru. Iz svog braka imaju dvoje djece, sa kojima se Ceca nakon razvoda preselila iz vile na Dedinju u Surčin. Bez obzira na razvod, bivši supružnici su ostali u izuzetno korektnim odnosima i danas se o svemu zajednički dogovaraju kada je u pitanju budućnost njihovih nasljednika. Ceca je nakon braka bila u ozbiljnoj vezi sa Brankom Babićem, sa kojim je planirala svadbu, ali je ipak donijela odluku da svako nastavi svojim putem.

Pogledajte njene slike: