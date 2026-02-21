Naloženo novo suđenje zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i manjkavog obrazloženja prvostepene odluke

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Pljevaljski Osnovni sud moraće ponovo da postupa u slučaju koji je protiv države poveo Duško Šarić, tražeći 15 miliona eura materijalne štete koja je, kako tvrdi, pričinjena njegovoj nekadašnjoj građevinskoj firmi „Mat company“ dok je bila pod državnom kontrolom, u vrijeme kada je on bio optužen za pranje novca.

To stoji u presudi bjelopoljskog Višeg suda, u koju su „Vijesti“ imale uvid.

„Ukida se presuda Osnovnog suda u Pljevljima P. br. 73/21 od 22. 1. 2025. godine i predmet vraća istom sudu na ponovno suđenje“, stoji u presudi Višeg suda koju potpisuje predsjednica vijeća, sutkinja Raja Joksimović.

Početkom prošle godine, sutkinja pljevaljskog Osnovnog suda Sanja Aničić presudila je u korist Šarića.

„Usvaja se tužbeni zahtjev tužioca, pa se obavezuje tužena da tužiocu na ime naknade materijalne štete isplati ukupan iznos od 14.703.177,337 eura sa zakonskom zateznom kamatom na taj iznos počev od 21. 2. 2025. godine, pa do konačne isplate i to: 4.685.842,21 eura na ime izmakle dobiti i 682.254,37 eura na ime vraćanja plodova od oduzete imovine, 6.683.577,547 eura na ime naknade materijalne štete zbog umanjenja vrijednosti imovine u vrijeme vraćanja u odnosu na vrijednost imovine u vrijeme oduzimanja, 2.651.503,21 eura na ime naknade materijalne štete zbog umanjenja vrijednosti imovine koja je nastala po osnovu nenaplaćenih radova i troškova materijala“, presudila je tada Aničić.

Na takvu odluku žalila se kancelarija Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, navodeći da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno, da sud nije saslušao svjedoke iz tadašnje Uprave za imovinu, te da vrijednost imovine nije umanjena.

Šta Viši sud zamjera Osnovnom sudu?

U presudi Višeg suda navodi se da se zaključivanje prvostepenog suda „za sada ne može prihvatiti“.

„Zbog pogrešnog pravnog pristupa u postupku koji je prethodio donošenju pobijane presude, prvostepeni sud je zanemario bitne činjenice za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, što je imalo za posljedicu i pogrešnu primjenu materijalnog prava“, navodi sutkinja Joksimović.

Precizira se da prvostepena presuda nema razloge o odlučnim činjenicama, te da je sud interpretirao iskaze svjedoka i nalaze vještaka, ali bez valjane ocjene svih dokaza pojedinačno i u cjelini konstatovao odgovornost države.

Viši sud smatra da nijesu dati razlozi za prihvatanje nalaza vještaka u dijelu koji se odnosi na visinu izmakle dobiti, niti je analizirana uzročno-posljedična veza između krivičnog postupka protiv Šarića i raskida ugovora sa Rudnikom uglja.

Takođe, ukazano je da sud nije dao jasne razloge ni u pogledu zahtjeva za naknadu štete zbog umanjenja vrijednosti imovine, vraćanja plodova, niti po osnovu nenaplaćenih radova u saradnji sa firmom „Montenegro cement company“.

Naloženo dopunjavanje dokaznog postupka

Viši sud naložio je da se u ponovnom postupku posebno cijene navodi o procjeni imovine iz juna 2018. godine, kao i da se utvrdi da li je eventualno umanjenje vrijednosti u uzročno-posljedičnoj vezi sa radnjama državnih organa ili je posljedica redovnog trošenja i protoka vremena.

Sud treba da utvrdi i da li je država ostvarivala bilo kakvu korist od privremeno oduzete imovine, te da li postoji osnov za vraćanje plodova.

„U ponovnom postupku prvostepeni sud će prije svega otkloniti učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka na koje je ukazano ovim rješenjem, a potom će, imajući u vidu primjedbe iz ovog rješenja, pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje“, navodi se u presudi.

Dodaje se da sud, po potrebi, može dopuniti dokazni postupak, saslušati svjedoke i eventualno odrediti novo vještačenje radi potpunog utvrđenja odlučnih činjenica.

Duško Šarić je ranije, nakon oslobađajuće presude za pranje novca, već potraživao odštetu od države zbog neosnovanog pritvora, a posljednjom tužbom traži naknadu štete zbog, kako tvrdi, izmakle dobiti i umanjenja vrijednosti imovine njegove nekadašnje firme.