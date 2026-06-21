Pjevač izgubio sina u 29. godini, progovorio o tragediji: "Ta bol se ne može ni sa čim mjeriti"

Enes Begović otvoreno je govorio o gubitku sina Armina u 29. godini.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno

Poznatog pjevača Enesa Begovića u junu 2023. godine zadesila je nezamisliva porodična tragedija, kada mu je u 29. godini, u bolnici u Sarajevu, iznenada preminuo sin Armin, nakon komplikacija izazvanih bakterijom.

O ovom najbolnijem gubitku pjevač je rijetko govorio, a sada je potpuno iskreno progovorio o svojoj boli, povratku publici i porodici.

Enes ne krije da je bol za djetetom neizmjerna, ali ističe da je razlog njegove borbe upravo porodica kojoj je beskrajno posvećen.

„Ovo što sam ja doživio je nešto što se ne može ni sa čim izmjeriti, ta bol je... Ne bih o tome da pričam, ali ono što me je podstaklo da se dalje borim je moja familija. Imam unučad, suprugu, ćerku, imam prijatelje kojima sam se obavezao da neću nikoga napustiti i ostaviti“, izjavio je Enes za emisiju „Premijera – Vikend specijal“.

Pjevač je dodao da snagu pronalazi i u riječima pokojnog kolege.

„Pa dobro sam, nastojim da budem dobro... Sinan Sakić je rekao: 'Život da stane ne smije', uvijek se time vodim i uvijek treba naći rješenje za sve, za bol, tugu, radost i žalost. Mi smo ovdje u prolazu, moramo da shvatimo da je jedan veliki učenjak rekao: 'Ljudi, nemojte se zavaravati, ovo vam je dato na upotrebu'“, dodao je on.

Poznatog pjevača Enesa Begovića u junu 2023. godine zadesila je nezamisliva porodična tragedija, kada mu je u 29. godini, u bolnici u Sarajevu, iznenada preminuo sin Armin, nakon komplikacija izazvanih bakterijom.