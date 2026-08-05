Četvorica muškaraca izbodena su u poznatoj londonskoj četvrti Kovent Garden, a policija je uhapsila ženu u četrdesetim godinama. Sumnja se da je napad povezan sa njenim mentalnim stanjem.

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Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Kovent Garden, a policija je uhapsila ženu u četrdesetim godinama.

Žena je privedena zbog sumnje na napad i posjedovanje oružja, objavio je Skaj njuz (Sky News). Kovent Garden je, inače, jedna od najpoznatijih turističkih četvrti u centru Londona.

Povrijeđeni prevezeni u bolnicu

Ekipe Hitne pomoći pružile su povrijeđenima pomoć na licu mjesta, nakon čega su ih prevezle u traumatološki centar nedaleko od centra grada. Za sada nije objavljeno koliko su teške njihove povrede.

Londonska policija saopštila je da, prema prvim informacijama, vjeruje da je ovaj incident povezan sa mentalnim stanjem osumnjičene.