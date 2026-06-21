logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hari i Megan sa djecom stižu u Britaniju posle 4 godine: Ovaj potez kraljevske porodice niko nije očekivao

Hari i Megan sa djecom stižu u Britaniju posle 4 godine: Ovaj potez kraljevske porodice niko nije očekivao

Autor Marina Cvetković
0

Princ Hari je ranije odbijao smeštaj u Bakingemskoj palati zbog bezbednosnih razloga, što i ovog puta izaziva interesovanje gde će odsesti.

Hari i Megan sa djecom stižu u Britaniju posle 4 godine Izvor: Profimedia

Posle višegodišnjeg odsustva iz Velike Britanije, princ Hari i Megan Markl mogli bi uskoro da doputuju sa svojom djecom na Ostrvo. Kako prenose britanski mediji, porodica planira zajedničko putovanje narednog mjeseca, što bi bio njihov prvi dolazak u punom sastavu nakon nekoliko godina.

Prema dostupnim informacijama, vojvodi i vojvotkinji od Saseksa ponuđen je smještaj na jednom od kraljevskih imanja tokom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Princ Hari i Megan Markl navodno će na put povesti i sina Arčija i ćerku Lilibet, koji dugo nisu boravili u Britaniji. Iako je poziv upućen, još uvijek nije poznato da li će porodica prihvatiti ponuđeni smještaj.

Bez odgovora na kraljevsku ponudu

Britanski mediji navode, da članovi porodice Saseks za sada nisu doneli konačnu odluku, niti su zvanično odgovorili na ponudu. Takođe nije otkriveno koja bi rezidencija mogla da im bude na raspolaganju tokom posjete, pa ostaje nepoznato gdje bi porodica mogla da odsjedne ukoliko prihvati poziv.

Ranije odbio smještaj u Bakingemskoj palati

Tokom prethodnih dolazaka u Veliku Britaniju, princ Hari nije želio da boravi u Bakingemskoj palati. Kao jedan od razloga navodile su se bezbjednosne okolnosti i činjenica da je ijreč o jednoj od najpoznatijih i najizloženijih kraljevskih rezidencija. Zbog toga je i ovog puta posebna pažnja usmjerena na pitanje gdje bi vojvoda i vojvotkinja mogli da budu smješteni tokom posjete.

Njihov eventualni dolazak sa djecom već izaziva veliko interesovanje javnosti, budući da bi to bilo prvo zajedničko porodično putovanje u Britaniju nakon četiri godine.

Pogledajte još slika para:

(Žena Blic / MONDO)  

Tagovi

Princ Hari Megan Markl posjeta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ