Princ Hari je ranije odbijao smeštaj u Bakingemskoj palati zbog bezbednosnih razloga, što i ovog puta izaziva interesovanje gde će odsesti.

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Posle višegodišnjeg odsustva iz Velike Britanije, princ Hari i Megan Markl mogli bi uskoro da doputuju sa svojom djecom na Ostrvo. Kako prenose britanski mediji, porodica planira zajedničko putovanje narednog mjeseca, što bi bio njihov prvi dolazak u punom sastavu nakon nekoliko godina.

Prema dostupnim informacijama, vojvodi i vojvotkinji od Saseksa ponuđen je smještaj na jednom od kraljevskih imanja tokom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Princ Hari i Megan Markl navodno će na put povesti i sina Arčija i ćerku Lilibet, koji dugo nisu boravili u Britaniji. Iako je poziv upućen, još uvijek nije poznato da li će porodica prihvatiti ponuđeni smještaj.

Bez odgovora na kraljevsku ponudu

Britanski mediji navode, da članovi porodice Saseks za sada nisu doneli konačnu odluku, niti su zvanično odgovorili na ponudu. Takođe nije otkriveno koja bi rezidencija mogla da im bude na raspolaganju tokom posjete, pa ostaje nepoznato gdje bi porodica mogla da odsjedne ukoliko prihvati poziv.

Ranije odbio smještaj u Bakingemskoj palati

Tokom prethodnih dolazaka u Veliku Britaniju, princ Hari nije želio da boravi u Bakingemskoj palati. Kao jedan od razloga navodile su se bezbjednosne okolnosti i činjenica da je ijreč o jednoj od najpoznatijih i najizloženijih kraljevskih rezidencija. Zbog toga je i ovog puta posebna pažnja usmjerena na pitanje gdje bi vojvoda i vojvotkinja mogli da budu smješteni tokom posjete.

Njihov eventualni dolazak sa djecom već izaziva veliko interesovanje javnosti, budući da bi to bilo prvo zajedničko porodično putovanje u Britaniju nakon četiri godine.

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Vidi opis Hari i Megan sa djecom stižu u Britaniju posle 4 godine: Ovaj potez kraljevske porodice niko nije očekivao Megan Markl princ Hari na koncertu Bijonse Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Amy Katz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Netflix Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube printscreen/ The Royal Family Channel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram / meghan Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / meghan Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Netflix Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Netflix Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Netflix Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Žena Blic / MONDO)