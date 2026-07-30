Kod Lublina u Poljskoj primijećen dron za koji se vjeruje da pripada ruskoj vojsci.

Izvor: YouTube/Printscreen/TangoSix

Ruska Federacija je u toku noći srijede na četvrtak 30. jul izvela masovne vazdušne napade na Ukrajinu, ali je tokom tog raketnog napada proglašena i vazdušna opasnost u Poljskoj zbog nekoliko projektila koji su završili u vazdušnom prostoru Poljske, piše "CNN". Upozorenje građanima Poljske izdato je danas u ranim jutarnjim časovima dok je još trajao napad Rusije na Ukrajinu.

Sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile na istoku Poljske, kod Lublina. Vlasti u Varšavi, prijestonici Poljske, su jutros potvrdile da je postojala mogućnost o vazdušnoj prijetnji. Poljska je jutros hitno podigla i ratne avione, a bio je angažovan i avion za rano upozorenje na opasnost kako bi se pratila situacija u Ukrajini.

Russia attacked Poland with cruise missiles for the first time in the war



A Russian X-101 cruise missile reportedly struck near the Polish village of Otrocz ~100km from Ukraine and sirens rang across Lublin and parts of Eastern Poland



If confirmed, Russia attacked NATOpic.twitter.com/kcIRe9q4Cz — Ukraine Battle Map (@ukraine_map)July 30, 2026

Svi kopneni vazdušni sistemi, kao i radari bili su u stanju pripravnosti. Stanovnici Lublina prijavili su detonacije i eksplozije rano jutros.

Pronađen je i krater blizu sela Tarnava-Kolonja. Sumnja se da je krater nastao usled udara nepoznatog letećeg objekta, sumnja se na dron ili projektil.

Poland scrambles fighter jets during Russia's largest attack on western Ukraine in months



Air raid sirens woke residents of Lublin before dawn as Poland activated its air defenses.pic.twitter.com/YSZjUHBoUv — NEXTA (@nexta_tv)July 30, 2026

U napadu na Ukrajinu stradalo je najmanje osam osoba. Riječ je o jednom od najvećih ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu u prethodnom periodu na šta je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izdao upozorenje u srijedu 29. jula u večernjim časovima.