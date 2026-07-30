Južnoj Evropi prijeti era nezapamćenih "megapožara" jer se broj ekstremno vrelih i sušnih dana udvostručio u poslednjih 40 godina.

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Broj dana sa visokim rizikom od šumskih požara u južnoj Evropi udvostručio se od 1981. godine, prema istraživanju objavljenom danas u časopisu "Scientific Reports", upozoravajući da region ulazi u period "ekstremnog rizika od požara". Istraživanje, koje je vodio Raul Kordero sa Univerziteta u Groningenu u Holandiji, obuhvatilo je veći dio Iberijskog poluostrva, Francuske, Italije i Grčke.

Najizraženiji porast zabilježen je na Iberijskom poluostrvu, gdje su djelovi Portugala i Španije tokom poslednje decenije zabilježili do 25 dana godišnje sa izuzetno vrućim, suvim i vjetrovitim uslovima pogodnim za izbijanje požara, u poređenju sa manje od deset u periodu od 1981. do 2010. godine.

Ali uprkos povećanom riziku, autori navode da je u poslednjoj deceniji, od 2016. do 2025. godine, u južnoj Evropi u prosjeku zabilježeno manje šumskih požara nego ranije, i da je u većini zemalja izgorela površina bila manja nego tokom 1980-ih.

Uspešnije gašenje požara istovremeno je doprinelo akumulaciji zapaljivog materijala. Oni ovaj trend pripisuju, između ostalog, boljem upravljanju šumskim požarima, uključujući bolju obuku vatrogasaca, više vatrogasnih aviona i veću javnu svijest.

Međutim, autori upozoravaju da je uspješnije gašenje požara takođe doprinijelo akumulaciji zapaljivog materijala u životnoj sredini.

Ovo, u kombinaciji sa klimatskim promjenama, povećava rizik od rjeđih, ali znatno razornijih megapožara koje je teško obuzdati. Autori stoga preporučuju ciljano i kontrolisano sprovođenje redovnog spaljivanja vegetacije i primjenu umerenog, a ne maksimalnog, suzbijanja požara kao moguće mere za sprječavanje pojave požara velikih razmjera.