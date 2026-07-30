Osmogodišnji dječak udavio se na bazenu u Njemačkoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Strašna tragedija dogodila se u petak 24. jula na bazenu u mjestu Naila u Bavarskoj u Njemačkoj kada se utopio dječak (8), piše "Fenix magazin". Dječak se udavio u otvorenom bazenu koji je inače namijenjen za neplivače.

Prema prvim informacijama policije, dečak je pronađen bez svijesti u petak u poslepodnevnim časovima. Brzo je izvučen iz vode i započeta je reanimacija do dolaska Hitne pomoći.

Dječak je odmah prevezen u bolnicu gdje su se ljekari danima borili za njegov život. Međutim, on je nažalost preminuo u ponedeljak 27. jula.

Zasad nije poznato kako se dogodila tragedija. Istraga je u toku.