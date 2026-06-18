"Zaradili smo 300.000 €, sve smo morali da vratimo gazdi": Pjevač otkrio šokantne detalje sa romskih svadbi

Pjevač Stanko Nedeljković Bađi podijelio je priče sa romskih veselja, od nevjerovatnih bakšiša do šokantnih incidenata koji su obilježili njegovu karijeru.

Izvor: Youtube printscreen/ Zivko Jankovic

Pevač Stanko Nedeljković Bađi važi za jednog od najtraženijih izvođača na privatnim veseljima, a tokom razgovora otkrio je brojne detalje sa veselja, romskih svadbi, na kojima je godinama pjevao širom Srbije i Evrope. Kako kaže, na takvim proslavama doživio je sve – od nevjerovatnih bakšiša i spektakularnih slavlja do situacija koje su ga ostavljale bez teksta.

Progovorio je da je bilo mnogo incidenata koje su obilježile devedesetih godina.

"Bilo je svašta, desilo se da je brat brata ubio, rikošet se odbio. Isto tako na jednoju svadbi, došli prijatelji, pucalo se i desilo se da su pokidali žice i nije bilo struje na svadbi, jednom je mlada pala u blato, to je bio šou. Dešavalo se svašta. Jednom, to moram da ispričam, bio je šator, jedno selo, kaže meni čovjek, nema svadbe, svadba je rasparena. Ja ne znam šta je rasparano, idem dalje, čujem muziku, pitam svadba kod tog i tog, on kaže, nema raspareno. Šta je raspareno? Kaže, mlada došla jutros, uzela pare i zlato i pobjegla sa drugim. A oni da ne bace vesele se kao da je tu", ispričao je Bađi.

Bađi ističe da su romska veselja među najzanimljivijim događajima na kojima je nastupao, ali i da iza glamura često stoje nesvakidašnje priče.

Bakšiš gazdi

"Poznato je da oni vole da se vesele. Tu ima mnogo para. Kad smo Dobre vode svadbu, bila je i Lepa Brena, Sloba Radanović, bilo je mnogo para. Bilo je preko 300.000 eura bakšiš, ali to nije išlo muzičarima, pjevačima, to se vraćalo gazdi. Oni su nas fiksno plaćali. Ako oni daju 100 eura, ja tražim 200 eura, ako daju 10.000, ja tražim 20.000 eura, tako smo svi imali fiksnu cuhenu, a bakšiš je išao gazdi. On je uzeo 280 soba, potrošio je sigurno oko pola miliona eura, za muziku da ne pričam, bilo je preko 200.000 eura - Brena, Sloba, Muharem, Indi, Goga", prisjetio se pjevač.

"Brena je došla kao prava zvijezda, uzela je 50.000 eura, otpevala sedam pjesama, imala obezbjeđenje, pozdravila se, otpjevala i otišla", otkrio je Bađi.

Šabanu prijetili

Pjevač se prisjetio i neprijatnih scena kojima je svjedočio tokom karijere, pa je otkrio da je jednom prilikom na svadbi u Hamburgu pokojnom Šabanu Šauliću čak prijećeno ubistvom. Bio sam prisutan kada su Šabanu prijetili.

"Bilo je povuci-potegni. Čitava sala se ispraznila, nastala je velika tenzija. Na sreću, sve se dobro završilo i on je uspio da napusti objekat na sporedni izlaz", ispričao je Bađi.

Vidi opis "Zaradili smo 300.000 €, sve smo morali da vratimo gazdi": Pjevač otkrio šokantne detalje sa romskih svadbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT Saban Saulić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 10 / 10

Bađi je kroz osmijeh otkrio i kakve je sve scene doživljavao na svadbama, pa se prisjetio trenutaka kada su domaćini znali da pokažu ogromno bogatstvo.

"Dešavalo mi se mnogo puta da mi gazda veselja samo gurne nešto u džep. Posle pogledam, unutra 500 ili 1.000 eura. Jednom sam došao u hotel posle nastupa, a oko mene sve bijelo - bijelo odijelo, bijele cipele, bijeli porše. Šta ću ja sa tim, bacim ja to u šolju. Ja sam seljačko dete, meni šljivu, litra rakije i dobro društvo sasvim dovoljno", rekao je pjevač kroz smijeh.

On ističe da ga luksuz nikada nije fascinirao, iako je tokom karijere pjevao na najskupljim veseljima širom Evrope i Amerike.

"Odrastao sam u skromnoj rudarskoj porodici. Znam kako je kada nemaš za hleb, ali znam i kako izgleda kada se na jednom veselju okreću milioni. Zato mene više ništa ne može da iznenadi", iskreno je poručio Bađi.

Izvor: Kurir/ MONDO