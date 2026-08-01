Aleksandar Stanković je bio starter u ekipi Intera koja je savladala Mančester siti poslije penala

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Enco Mareska debitovao je kao trener Mančester sitija porazom od Intera na Azijskoj turneji.

Mareska, koji je zamijenio Pepa Gvardiolu, porazu može da "zahvali" srpskom reprezentativcu Aleksandru Stankoviću, koji je maestralnim potezom omogućio Bendžaminu Pavaru da izjednači rezultat na 1:1, što je bio i konačan rezultat poslije 90 minuta igre. U penal seriji, Italijani su se bolje snašli i pobjedom 3:1 osvojili Asahi Super draj trofej.

Siti je poveo golom Diniva Mubame u 14. minutu, a Pavar je bio strijelac u 20. minutu.

Goal Pavard



Man city 1-1 Interpic.twitter.com/zvMPOpQjmQ — United Fin (@fredyagun)August 1, 2026

Stanković je kod gola primio loptu na ivici šesnaesterca, a zatim sjajnim pasom prebacio odbranu Sitija i uposlio saigrača na lijevoj strani. U nastavku akcije "nerazuri" su stigli do pogotka.