Komšije Vuka Kostića progovorile su o tome kakav je glumac

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Prije dva dana je kao bomba odjeknula vijest da se Vuk Kostić ne samo oženio u tajnosti, već i da je dobio dijete. Identitet njegove izabranice za sada je misterija, a jedino je poznato da nije iz svijeta pozorišta.

Sada su se oglasile i komšije glumca koje su potvrdile da ga redovno viđaju, ali ne sa ženom.

- Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dijete, mi ga viđamo se nekom djecom kako se stalno slika dok šetaju.

Vidi opis "Ne znamo zašto je krije, to su lijepe stvari": Komšije Vuka Kostića progovorile o njegovoj ženi i tajnom vjenčanju vuk kostić 22. 11. 1979. Vuk Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to vjenčanje, odnosno gdje je bilo, ali vjerovatno su namjenski sve to sakrili - rekao je prvi komšija glumca za Blic, pa je potom dodao:

- Glumci u poslednje vrijeme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lijepe stvari.

Podsjetite se i kako izgleda imanje na kom se često "krije" Kostić kada nije u Beogradu: