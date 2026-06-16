Vuk Kostić je odavno govorio da mu je želja da se potpuno preseli u drvenu kolibu na planini koju već neko vrijeme uređuje

Izvor: Petar Stojanović - MONDO

Vijest da se popularni srpski glumac Vuk Kostić ne samo oženio u tajnosti, već da je navodno dobio i dijete, izenadila je domaću javnost, a iako se umjetnik i dalje ne oglašava po pitanju svog privatnog života, izvori tvrde da njegova supruga nije iz oblasti umjetnosti, a lijepe vijesti podijelio je samo sa najbližima u svom okruženju.

Vidi opis Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić htio da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude vuk kostić 22. 11. 1979. Vuk Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Ukoliko su vijesti tačne, nije iznenađujuće što je Kostić uspio sve da sakrije od javnosti, s obzirom da godinama unazad živi na relaciji Beograd - Mokra Gora, a jednom prilikom je i pokazao vikendicu u kojoj, kako kaže, planira da provodi više vremena.

Pogledajte kako izgleda koliba:

Kuća je u potpunosti od drveta, Vuk je vodio računa o svakom detalju, mnogi su mišljenja da je idealno mesto za odmor, ali su mu pojedini zamjerili što je pretjerao za životinjskim krznom koje je na zidovima. Kostić je strastveni lovac, te često nailazi na negativne komentare na račun svog "hobija".

"Preselio bih se na Mokru Goru"

Vuk je jednom prilikom istakao da je spreman i na preseljenje, ako se realizuje autoput do Užica.

"Ako prođe autoput do Užica, eto mene na Mokroj Gori da živim i da odatle putujem na predstave u Beograd", rekao je jednom prilikom glumac, a da li će upravo ušuškana koliba postati njegov dom sada kada se oženio i dobio i dijete, ostaje da vidimo.