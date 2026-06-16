Vuk Kostić navodno se oženio u tajnosti, a on je i ranije krio veze sa poznatim damama.
Čuveni zavodnik Vuk Kostić navodno je u tajnosti stao na "ludi kamen", a kako pišu domaći mediji, on je čak dobio i dete. Identitet njegove izabranice nije poznat javnosti, a izvori bliski paru tvrde da supruga glumca nije iz pozorišnog sveta, kao i da se Kostić pohvalio samo najbližim prijateljima.
Ipak, pre nego što će reći sudbonosno "da", o Kostićevom ljubavnom životu se često pisalo i nagađalo. Poznato je da je glumac na sve načine čuvao intimu, te se zna za svega par njegovih veza.
Bojana Stefanović
S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave
Iva i Bojana Stefanović
Jelena Ivanović i Bojana Stefanović
22.11.1979. Vuk Kostić
Vuk Kostić
Jedna od prvih ljubavi Vuka Kostića za koje se zna je njegova koleginica sa studija glume Bojana Stefanović. Njih dvoje su se zavoleli na probama i bili četiri godine zajedno. Nakon raskida su ostali u dobrim odnosima, te čak i često sarađivali.
Ivana Peters
S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave
Ivana Peters
22.8.1974. Ivana Peters
Najveće iznenađenje je bila izjava pevačice nekadašnje grupe "Negativ" Ivane Peters koja je u jednom intervjuu rekla da je kratko bila u vezi sa Vukom Kostićem.
Ivana Stanković
S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave
Voditeljka Ivana Stanković i članovi žirija Nenad Radujević i Miša Obradović.
Što se tiče čuvene lepotice i Armanijeve dive, njihova veza nikada nije bila zvanično potvrđena, a kako su pisali domaći mediji, par je bio zajedno 2006. godine. Inače, Ivana je jedna od naših nauspešnijih manekenki, a kako je pričala ranije - kao mala je čuvala krave ni ne sanjajući da će jednog dana biti muza Đorđa Armanija.
Ana?
Nakon raskida sa Ivanom, Kostić je neko vreme bio sa Anom koja nije iz javnog sveta, a navodno su se i verili. Ipak, do oltara nisu došli.
Jelisaveta OrašaninIzvor: Instagram
Ovo je možda veza o kojoj se i najviše pisalo, s obzirom da je par bio zajedno pet godina. Veza im je često bila turbulentna, živeli su jedno vreme zajedno, ali onda je sve puklo 2015. goidne. I dok se javnost još uvek oporavljala od ovog kraha, Jelisaveta je upoznala košarkaša Miloša Teodosića, za kog se ubrzo i udala.
Aleksandra Popović
Vuk je, s druge strane, uplovio u vezu sa Aleksandrom Popović sa kojom je bio dve godine. Govorilo se da će konačno stati na ludi kamen i skrasiti se pored zgodne brinete. Ipak, usledio je još jedan ljubavni brodolom.
Ana MihajlovskiIzvor: Mondo/Stefan Stojanović
U ljubavi je bio i sa voditeljkom Anom Mihajlovski, što je mnoge iznenadilo kad se o svemu saznalo pre par godina jer su delovali nespojivo.
Nakon malo skrivanja u početku, Vuk i Ana su vezu prvo obelodanili na društvenim mrežama, uz jasne znake nežnosti. Potom su se zajedno pojavili i na premijeri serije „Južni vetar“.
S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave
Nakon ovog raskida, Vuk je skrivao svoje izabranice, a da li će navodnu suprugu prikazati javnosti i kada, ostaje da vidimo.