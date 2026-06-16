Vuk Kostić navodno se oženio u tajnosti, a on je i ranije krio veze sa poznatim damama.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/DAMIR DERVIŠAGIĆ

Čuveni zavodnik Vuk Kostić navodno je u tajnosti stao na "ludi kamen", a kako pišu domaći mediji, on je čak dobio i dete. Identitet njegove izabranice nije poznat javnosti, a izvori bliski paru tvrde da supruga glumca nije iz pozorišnog sveta, kao i da se Kostić pohvalio samo najbližim prijateljima.

Ipak, pre nego što će reći sudbonosno "da", o Kostićevom ljubavnom životu se često pisalo i nagađalo. Poznato je da je glumac na sve načine čuvao intimu, te se zna za svega par njegovih veza.

Bojana Stefanović

Vidi opis S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave Iva i Bojana Stefanović Jelena Ivanović i Bojana Stefanović 22.11.1979. Vuk Kostić Vuk Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/bojanastefanovic4/Screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/bojanastefanovic4/Screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jedna od prvih ljubavi Vuka Kostića za koje se zna je njegova koleginica sa studija glume Bojana Stefanović. Njih dvoje su se zavoleli na probama i bili četiri godine zajedno. Nakon raskida su ostali u dobrim odnosima, te čak i često sarađivali.

Ivana Peters

Vidi opis S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave Ivana Peters 22.8.1974. Ivana Peters Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/ivanapeters Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram / ivanapeters Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Najveće iznenađenje je bila izjava pevačice nekadašnje grupe "Negativ" Ivane Peters koja je u jednom intervjuu rekla da je kratko bila u vezi sa Vukom Kostićem.

Ivana Stanković

Vidi opis S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave Voditeljka Ivana Stanković i članovi žirija Nenad Radujević i Miša Obradović. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/ivanastankovicmodel Br. slika: 7 7 / 7

Što se tiče čuvene lepotice i Armanijeve dive, njihova veza nikada nije bila zvanično potvrđena, a kako su pisali domaći mediji, par je bio zajedno 2006. godine. Inače, Ivana je jedna od naših nauspešnijih manekenki, a kako je pričala ranije - kao mala je čuvala krave ni ne sanjajući da će jednog dana biti muza Đorđa Armanija.

Ana?

Nakon raskida sa Ivanom, Kostić je neko vreme bio sa Anom koja nije iz javnog sveta, a navodno su se i verili. Ipak, do oltara nisu došli.

Jelisaveta Orašanin

Izvor: Instagram

Ovo je možda veza o kojoj se i najviše pisalo, s obzirom da je par bio zajedno pet godina. Veza im je često bila turbulentna, živeli su jedno vreme zajedno, ali onda je sve puklo 2015. goidne. I dok se javnost još uvek oporavljala od ovog kraha, Jelisaveta je upoznala košarkaša Miloša Teodosića, za kog se ubrzo i udala.

Aleksandra Popović

Vuk je, s druge strane, uplovio u vezu sa Aleksandrom Popović sa kojom je bio dve godine. Govorilo se da će konačno stati na ludi kamen i skrasiti se pored zgodne brinete. Ipak, usledio je još jedan ljubavni brodolom.

Ana Mihajlovski

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U ljubavi je bio i sa voditeljkom Anom Mihajlovski, što je mnoge iznenadilo kad se o svemu saznalo pre par godina jer su delovali nespojivo.

Nakon malo skrivanja u početku, Vuk i Ana su vezu prvo obelodanili na društvenim mrežama, uz jasne znake nežnosti. Potom su se zajedno pojavili i na premijeri serije „Južni vetar“.

Vidi opis S kim je sve bio Vuk Kostić pre nego što se oženio: Ljubio Jelisavetu i Armanijevu muzu koja je čuvala krave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nakon ovog raskida, Vuk je skrivao svoje izabranice, a da li će navodnu suprugu prikazati javnosti i kada, ostaje da vidimo.