Svojevremeno se podigla velika bura zbog poljupca u spotu Rikija Martina za spotu "Livin' la vida loca", koji nije bio planiran, barem ne na takav način.

Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

Čuveni latino zavodnik Riki Martin sinoć je održao koncert za pamćenje, a energija publike toliko ga je oduševila da je poručio da će se "vratiti ponovo".

Pogledajte djelić atmosfere sa koncerta:

Pogledajte 01:02 Riki Martin izveo "Livin' la vida loca" i zapalio publiku u Beogradu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Podsetimo, Riki Martin je prije samog nastupa razledao Beograd sa djecom, a mnogi su bili šokirani kada su ga vidjeli da opušteno šeta Kalemegdanom.

Izvor: Instagram/printscreen/ricky_martin

Zanimljivo je i da je na koncertu najveći haos napravio numerom "Livin' La Vida Loca", zbog koje je svojevremeno nastao veliki skandal zbog poteza manekenke u spotu koja je sa ovih prostora.

Mnogi ne znaju da je zavodnica sa kojom je snimio vrele scene zapravo iz Hrvatske, te da je bila jedna od najplaćenijih manekenki sa Balkana.

Izvor: YouTube/screenshot/Ricky Martin

Riječ je o Nini Morić koja je svojevremeno otkrila i da je tokom snimanja spota uradila nešto što je šokiralo Martina. Ona je poljubila pjevača, o čemu je kasnije govorila.

"Kad sam mu stavila jezik u usta, u čudu me pogledao i rekao: Ovo nije bilo planirano", otkrila je kasnije Nina.

Podsjetite se kako je nekad izgledala Nina:

Vidi opis Ona je jedina na Balkanu poljubila Rikija Martina: 620 miliona gledalo šta mu je uradila na silu, pjevač zgrožen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/ giocurve Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Printskrin, Instagram/nina__moric Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Printskrin, Instagram/nina__moric Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Printskrin, Instagram/nina__moric Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Printskrin, Instagram/nina__moric Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Printskrin, Instagram/nina__moric Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Instagram/printscreen/nina__moric Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagram/printscreen/nina__moric Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/nina__moric/screenshot Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/Cro A Porter Online/screenshot Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: pritnscreen/youtube/Ricky Martin Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: printscreen/youtube/ giocurve Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/screenshot/Ricky Martin Br. slika: 14 14 / 14

Podsjetimo, to sve se dešava mnogo prije nego što je Riki Martin priznao da je gej, te ne čudi što je njegova reakcija bila takva.

Ona je Rikija opisala kao izuzetno senzualnog muškarca koji se super ljubi, dok je on za nju rekao da ima zadivljujuće tijelo i da je san svakog muškarca. Ipak, kada se otkrilo šta je uradila bez znanja pjevača, mnogi su ovaj potez osudili, a sporni spot danas ima preko 620 miliona pregleda.

Pogledajte kako danas izgleda Nina Morić: